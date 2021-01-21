拜登就任︱制裁蓬佩奧等28人　學者：休想下台後繼續吃「中國飯」

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-01-21 11:14

美國總統拜登（Joe Biden）在美國時間1月20日宣誓就任。中國外交部隨即宣布，制裁特朗普時代的多名官員，包括國務卿蓬佩奧、白宮貿易顧問納瓦羅等28人，指他們嚴重侵犯中國主權，並禁止本人及其親屬入境中國、港澳地區，以及與華企有生意往來。 1月21日，《環球時報》引述國際關係事務學者報道稱，中方在此時間節點宣布對美國離任官員制裁，既是對前任政府嚴重破壞中美關係者的合理反制，也是為未來中美關係定下基調，劃清底線。

中國制裁28名美國官員，包括國務卿蓬佩奧。（新華社）

中國外交學院國際關係研究所教授李海東表示，中方宣布制裁的時間正值美國新舊政府交接之際，選擇該時間節點傳遞出非常明確的信息，一方面是懲戒前任政府官員，令他們認識到對中方的打壓、抹黑、誣陷一定會有後果；另一方面是為未來中美關係主動定下基調，使美國政府在制定對華政策時更加謹慎，必須尊重中方核心利益，遵守「規則的底線」，令任何想在美國政壇有所作為的人物，在涉華議題和行動上都不得不變得更為負責任。

拜登政府尚未對此舉作出回應。李海東認為，美方得知制定一事或感到「有些意外」，因為美國已習慣制裁他國，而非被他國制裁，但此舉正是中國外交策略日漸成熟的體現，未來中美關係將更加平等，既意味互惠，也意味可以有對等制裁。

拜登甫就任美國總統 中國宣布制裁蓬佩奧及班農等28人

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中國人民大學國際關係學院副教授刁大明表示，本次制裁的時間點和被制裁對像，再次充分印證近年中國對美政策「主動設定議程」的特點，既不隨美國政策的變化起舞，也不會任由一些政客胡來。他指出，選擇官員離任時宣布制裁，也顯示出中方希望穩定中美關係的克制與誠意，中國並非沒有制裁工具，只是不希望在其任期間制裁，導致他們做出更為瘋狂的舉動，為中美關係帶來更嚴重的實質傷害。

刁大明認為，本次制裁是一種「對等性」的措施，制裁名單上的官員在其任期完全從個人一己私利出發，極大破壞中美關係，必須予以回應，強調「決不能出現在台上打『中國牌』，下台後繼續吃『中國飯』的情況」。

復旦大學教授沈逸持表示，本次制裁與以往不同，特別提到親屬以及相關企業和機構，當中傳遞出一個清晰信號，當官員離任後進入商界，若任何一家企業僱傭有關人士，就要面臨中國市場的利益損失，「清算的時候到了，就像中國人講究不是不報，時候未到。這些反華政客和企業別想再從中美關係的發展中獲得任何利益」。

（環球時報）