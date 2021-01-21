新冠肺炎｜石家莊出台中醫藥防治方案　隔離者須服「清肺排毒湯」

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-01-21 15:42

河北省連日有新增本地確診個案，患者多來自石家莊市。石家莊市疫情防控指揮部辦公室日前發布通知，要求自《石家莊市新型冠狀病毒肺炎中醫藥防治方案》1月19日出台起，現有集中隔離人員應於2日內開始服用「清肺排毒湯」。

現有集中隔離人員及新隔離人員均需服用「清肺排毒湯」。（新華社）

《通知》明確要求各縣（市、區）要以現有集中隔離點和隔離人員數量為基礎，結合當前疫情形勢，進行科學研判，盡快制定和實施集中隔離人員服用「清肺排毒湯」中藥湯劑煎煮配送具體實施方案。

自《防治方案》下發之日起，現有集中隔離人員應於2日內服藥到口；新隔離人員應於隔離當日服藥到口。同時，要組織中醫師每天進入隔離點開展巡診，重點詢問、觀察、記錄隔離人員服藥後反應，對隔離人員予以指導，確保用藥安全。

在去年的新冠肺炎疫情中，「清肺排毒湯」是臨床救治中使用面最廣、使用量最大、使用效果最好的中藥方劑。（新華社）

「清肺排毒湯」擬方人、中國中醫科學院特聘研究員葛又文表示，為了真正切斷疫情發展，除了確診病人外，有可能被感染的人群亦要服用「清肺排毒湯」，有助改善身體的內環境，而外環境則通過防控、隔離解決；只要內外環境都解決，疫情就可以控制。

葛又文續稱，「清肺排毒湯」已在全國28個省（區、市）及武漢大規模使用，醫生都見過此方劑的效果和威力。雖然現時疫情有些變化，病毒有變異，但從中醫角度而言，新冠肺炎的本質沒有太大的變化，核心病機沒有改變。在服用湯藥的同時，醫療團隊還準備一套針灸的方案來應對急症和重症，未來會組織一個針灸的急救隊，與西醫共同治療患者。

據了解，在去年的新冠肺炎疫情中，「清肺排毒湯」是臨床救治中使用面最廣、使用量最大、使用效果最好的中藥方劑；在確診患者治療中，「清肺排毒湯」也是唯一一個治療輕型、普通型、重型、危重型的通用方劑。

（綜合報道）