新冠肺炎｜東北財經大學放寒假　包飛機及高鐵送1萬2千名學生回家

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-01-21 16:30

內地高校陸續放寒假，而位於大連的東北財經大學在大連市的支持下，為回家的學生提供了包機、高鐵專列、點對點送站服務。 據早前報道，大連市在去年12月中旬爆發新冠肺炎本土疫情，至本月初平息。 20日至23日，近1萬2千名該校學生分四批離校。其中，學校安排了3架包機分別飛往太原和蘭州，值機托運候機還有專用通道。

內媒報道指，20日（周三）下午，飛往太原的首架包機起飛，首批106名東北財經大學學生離開大連返家。20日上午，首趟發往瀋陽的高校學子返鄉專列發車，滿載516名東北財經大學學生。

報道又指，為確保學生旅途安全，在大連機場、航空公司和學校共同努力下，學生通過專用入口，在機場的大學生返鄉專用櫃檯辦理值機行李托運手續，並在大學生專用臨時休息區候機。前往瀋陽的學生從學校乘坐送站專車直接到達大連站，通過綠色通道快速檢票上車，減少了不必要的等待時間和人員流動風險。

據了解，21日至23日，該校還將護送近萬名學生離校，學校每天按照學生購票情況，安排車輛和義工前往機場、火車站、碼頭、汽車站等地進行送站服務，同時為每位同學安排2名教師作為聯絡人與同學全程保持聯繫，幫助解決返家旅程中可能遇到的困難。

（綜合報道）