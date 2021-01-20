雞蛋群組｜吉林超級傳播者致190人受感染　辦營銷課程參加送雞蛋

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-01-20 18:36

吉林省日前在疫情防控新聞發布會上通報，大批確診者為同一輸入病例林某傳播，他曾在公主嶺市和通化市舉辦4場針對中老年人的營銷活動。 內地傳媒報道，不少患者之所以去養生館聽林某的「講座」，其實是為了免費領取雞蛋。 截至今日（1月20日）上午9時，吉林省本次輸入性疫情累計發現新冠病毒感染者190宗，其中確診病例133宗，無症狀感染者57宗。

疾控部門工作人員在涉事的通化市源升品質養生坊門外工作。（網上圖片）

據悉，養生館通過「街頭送禮登記電話—建微信群—參加活動贈雞蛋—1人帶多人贈品可升級」的流程，召集大量中老年人到養生館聽「講座」，藉此推銷商品，許多長者為了領取免費雞蛋而不慎中招。據流調人員和市場監管人員了解，林某在兩處養生館營銷推廣一款亞麻籽油產品，產品的進一步信息正在調查。

據了解，在活動當天，參加者均從通化市源升品質生活坊1樓門市進入，經過通道上到2樓，進入一個面積約45平方米的教室。每場活動都有3、40名長者長時間留在密閉空間，導致多人被感染。

吉林省衛健委副主任張艷表示，本次疫情中被感染者多為中老年人，平均年齡63歲，其中最大年齡者92歲。由於中老年群體是新冠病毒的易感人群，自身基礎性疾病較多，感染後極易引發重症、危重症，疊加治療難度更大。

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她指出，林某在1月6日至11日多次往返於黑龍江、吉林兩省，曾在公主嶺市、通化市以集中培訓形式，展開4次針對中老年人的營銷推廣活動，參與人數共145人。目前發現的感染者中，有92人是林某的密切接觸者，52人是其密切接觸者的關聯人員，感染人數有進一步增加的可能性。

張艷認為，此次「超級傳播」暴露出疫情防控中強調的「不聚集」之重要性，林某1人即引發上百人感染，就是因為人群聚集導。幸吉林省及時將重點涉疫人員隔離管控，並與黑龍江省展開協查，迅速找出林某，才有效遏制疫情進一步擴散。

張艷介紹，吉林省市縣各級已組建66個醫療救治專家組，包括呼吸科、重症醫學科、感染科等在內的多個學科將進行綜合診療。目前，患者主要集中在長春市和通化市，均為集中隔離期間主動篩查發現，所以公眾不必恐慌，並再次提醒中老年人一定要做好自身防護，少出門、不聚集。

（綜合報道）