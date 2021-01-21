內地多地病毒檢測需求激增　深圳醫院預約網站崩潰門診大排長龍

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-01-21 20:31

農曆新年將至，為應對新冠肺炎疫情，國家衛健委日前宣布要求「返鄉人員」需持有7天內有效病毒檢測證明。一時之間病毒檢測成為內地許多地方外來務工人員，希望能夠在農曆新年返鄉的必備條件。 其中在深圳，政策出台翌日，當地一間醫院門診大廳大排長龍，大批市民前往接受病毒檢測。

深圳一間醫院外有大批市民排隊接受病毒檢測。（澎湃新聞）

據內地傳媒報道，國家衛健委在周三（20日）宣布新政策後，該醫院的掛號預約網站系統立即就被龐大瀏覽量導致崩潰，令需要做病毒檢測的市民需要親身到現場排隊。在現場維持秩序的醫院工作人員郭大姐更在受訪時空言，周四（21日）一大早她就過來支援，上午人最多的時候是9時到11時，「絕大部分都是返鄉做核酸（病毒檢測）的人。」

事實上，新政策宣布前，多地的病毒檢測需求已呈上升之勢。東莞同樣是外來人員比例相當高的城市，當地傳媒報道指，為全力做好病毒檢測工作，市東部中心醫院除了將發熱門診隔離成單間進行採樣外，還開辟停車場作為病毒檢測站，同時登記、收費、採樣等各流程，也從原本的一個服務點增至兩個，並增派20多名醫護人員到現場維護秩序。

深圳一間醫院外有大批市民排隊接受病毒檢測。（澎湃新聞）

現場醫護人員透露，除了發熱門診患者及來自高風險地區的市民，相當一部分前來接受病毒檢測的人，都是希望能在返鄉過年。醫院就提醒，年近歲末，病毒檢測預計迎來高峰期。

（澎湃新聞）