新冠肺炎｜深圳灣口岸出境排長龍　市民：隔離21日才可返鄉下過年

每年都有不少市民會選擇回鄉渡過農曆新年，今年受新冠肺炎疫情影響，市民回到深圳過關後需接受14日集中隔離及7日社區管理的隔離措施，令不少市民提早一個月過關，深圳灣口岸更出現大排長龍的景象。 記者今日（3日）早上分別到上水巴士站及深圳灣口岸視察。上水巴士站今日到深圳灣人流明顯比平時多，行李放滿行李架後更放滿地上，不少市民都表示是因為隔離政策，所以提早一個月過關準備回鄉探親；而深圳灣口岸更出現大排長龍的景象，龍尾更離開旅檢大樓，排至接近巴士站位置。

近日北上人數反彈至每日3000人

翻查入境處12月1日至1月2日的數據，12月初到內地人流突然增加，最高的一日為12月2日，出境人次達3,509，當中3,060人次為香港人；到12月5日後出境人次回落，每日維持在一千至二千多人次。到聖誕長假期前夕，出境人數再一度迫近3,000人次，不過之後再回落數天，直至除夕日再回升，到1月2日有2,988人次出境，當中2,735人次為香港居民。

北上婆婆：香港疫情嚴重 一個月死40幾個

張婆婆與倪婆婆於早上11時多便到巴士站乘車到深圳灣口岸過關。倪婆婆表示，今年因疫情所以特意提早過關，「舊時唔會咁早，往年返去食餐飯落嚟，今次會等埋疫情緩和先。」她們又認為，香港疫情嚴重，內地反而更安全，「安全好多啦，安心啲啦，係呢度控制唔到，一個月死40幾個。」

深圳本月5日起收緊由香港入境政策，必須出示14天集中隔離醫學觀察期間將入住的酒店預約確認單才可入境。張婆婆與倪婆婆表示，她們都是為免麻煩，才急於5日前便過關回中國，「老人家唔識，怕麻煩，佢地安排。」

媽媽帶兩子北上：住果幢兩個確診，對面幢兩個

家鄉在廣東省的周女士帶同兩名兒子，同樣今天過關回鄉。居住在屯門兆康苑的周女士表示，擔心香港疫情，「住果幢兩個，對面幢兩個，都驚架！」周女士稱原本無計劃回鄉過年，但因為香港不能外出太無聊，最近才改變主意，「屋企人都問返唔返呀，本來都諗住唔返，咁麻煩，個個都問返唔返，問下問下又想返，咪試下，反正又返唔到學，做唔到嘢」；加上小朋友學校停課，改為網上教學，所以即使回鄉依然能繼續上課，更指明天將會在隔離酒店上堂。至於何時回來，周女士指會依小朋友何時開學為標準，或是有緊急事要處理，但應該都會2月至3月才回港。

另外，深圳現採取14+7酒店隔離政策，周女士都擔心被安排到偏遠的酒店，「依家佢派去邊間酒店就邊間，有位就去，冇就唔知派你去邊，我都好驚架」，「深圳隔離 14+7，又唔肯定係定唔係，7日又唔知住唔住得親戚屋企 ，去到先算，唔好掉我出街。」至於關口方面，周女士都表示己有心理準備需要排隊排一段長時間，所以已準備櫈仔慢慢排。

朱先生因在大陸的親人生病，所以回去探望，順便提早準備過年，他更指一般都會臨新年才回去，唯今年隔離需時，所以提早；朱先生稱過完年便會回港，因為需要回港上班，「希望返嚟可以唔洗隔離， （每日回港易計劃）有3,000個名額」。

▼12月31日至1月2日公告須強制檢測大廈▼