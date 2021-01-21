懶人包｜內地強制「返鄉人員」病毒檢測　咩叫返鄉？邊啲人算係？

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-01-21 21:46

農曆新年將至，為應對新冠肺炎疫情，國家衛健委日前宣布要求「返鄉人員」需持有7天內有效病毒檢測證明，並且返鄉後實行14天居家隔離健康監測。 然而，「返鄉人員」被不少內地民眾認為定義廣泛，「我不返鄉，出門旅行要不要？」、「距離比較近的，自駕開車一兩個小時也要核酸（病毒檢測）證明嗎？」，就連官方傳媒新華社亦發表評論文章，期待有關部門盡快制定實施細則，為「精準防疫、科學防疫」創造條件。 輿情洶湧下，國家衛健委在周四（21日）在其官方微信公眾號「健康中國」發文，解答相關問題。

內地多地漸有大批民眾前往接受病毒檢測，以便能與在農曆新年期間順利返鄉。（視覺中國）

國家衛健委解釋，為嚴格落實內防反彈的防控策略，對返鄉人員加強疫情防控管理十分必要。而病毒檢測就是目前盡早發現新冠病毒感染者的有效手段，要求返鄉人員持病毒檢測陰性證明，能夠有效降低疫情傳入農村的風險，保障大家度過一個健康、平安的農曆新年。

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—「返鄉」的定義及誰是「返鄉人員」：

從外地返回農村地區的人員，具體分別是「跨省份返鄉人員」、「來自本省內中高風險區域所在地市的返鄉人員（中高風險區域內部人員原則上不流動）」，以及「本省內的進口冷鏈食品從業人員、口岸直接接觸進口貨物從業人員、隔離場所工作人員、交通運輸工具從業人員等重點人群」。

—如何檢測

返鄉人員可在出發地或目的地的任意一間合資格醫療機構、疾控機構或第三方檢測機構進行檢測，然後憑7天內病毒檢測陰性證明，或包含7天內病毒檢測陰性訊息的健康通行碼「綠碼」返回農村地區。

民眾可在出發地或目的地任何一間合資格機構進行病毒檢測。（視覺中國）

—誰人查驗

返鄉人員在返鄉前應告知當地村委會，返鄉後由村委會查驗證明或健康通行碼。

—措施開始及結束時間

上述措施將會自1月28日春運開始後實施，直至3月8日春運結束後截止。

農曆新年將至，返鄉與家人團聚成為內地民眾的頭等大事。（視覺中國）

此外，持病毒檢測陰性證明返鄉後不需要隔離，但需要進行14天居家健康監測，做好體溫、症狀監測，非必要不外出、不聚集，必須外出時做好個人防護， 並在返鄉後第7天和第14天分別做一次病毒檢測。至於返鄉不滿14天者，就要以實際返鄉時間落實居家健康監測和病毒檢測要求。各地要根據當地實際情況，結合國家政策確定農村地區範圍，制定本省的實施細則，做好相關配套服務。

（綜合報道）