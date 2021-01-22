內地去年人均消費支出數據：上海4.2萬排榜首　食品煙酒佔比最大

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-01-22 10:30

內地2020年居民人均消費支出數據公布。按省份計算，上海排名第一，人均消費支出達42536元（人民幣，下同）；北京排名第二，達38903元；西藏則以人均消費13225元排名最末。其中有11個省份出現按年正增長。從消費方面來看，食品煙酒消費佔人均消費支出比重最大，達30.2%。

據國家統計局數據顯示，內地居民人均消費支出21210元，比上年名義下降1.6%，扣除價格因素，實際下降4.0%。從31省份數據看，上海排名第一，人均消費支出達42536元，有2個省份人均消費支出介乎3萬元與4萬元之間，分別是北京以及浙江。8個省份人均消費支出在2萬元至3萬元之間，分別是天津、遼寧、江蘇、福建、山東、湖南、廣東、重慶。在同比名義增速方面，雲南以6.4%的增速居首。

居民消費支出的方面主要包括食品煙酒、衣著、居住、生活用品及服務、交通通信、教育文化娛樂、醫療保健以及其他用品及服務八大類。據介紹，2020年受到疫情影響，居家時間增多，內地居民人均食品煙酒支出和人均居住支出分別增長5.1%和3.2%，其中，人均食品煙酒支出6397元，佔人均消費支出比重最大，為30.2%。教育文化娛樂消費支出按年降最多，降幅達19.1%。

國家統計局住戶調查辦公室主任方曉丹表示，內地居民人均購買醫用酒精、口罩等醫療衛生器具支出增長2倍，人均購買健身器材支出增長5.2%，人均購買消毒碗櫃支出增長29.1%。居民居家時間增加，通信需求明顯增多，網購行為大幅增加，2020年全國居民人均通信服務支出增長6.2%。

2020年，內地人均食品煙酒支出6397元，佔人均消費支出比重最大。（網上圖片）

（國家統計局）