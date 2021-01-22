湖南漢因未被治癒心生不滿　竟向村醫9歲兒子連刺50多刀報復

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-01-22 13:02

湖南婁底市蛇形山鎮日前出現一宗嚴重血案，村醫周少志9歲的兒子朱某涵，在為其送早餐的路上被人用水果刀連刺50多刀，而疑犯竟為曾是自己和丈夫的患者康某永。警方周四（21日）晚通報指出，康某永已被拘捕，初步調查發現，疑犯數月前曾到受害人朱某涵的父親所開診所就醫，但對未治癒心生不滿。

周少志是嘉謨村的村醫，本月17日早上，其兒子朱某涵準備給她送麵條期間，在馬路被康某永捅傷送院。被送到婁底市中心醫院時，醫護人員脫下朱某涵衣服，才看到其身上刀傷多達50多處，其中頭部有5處傷痕，「五臟六腑全部中刀，頭部、腳部全部被砍傷」。

此後，院方更發出《病危病重通知書》，顯示朱某涵被診斷為失血性休克、創傷性心臟破裂、創傷性肺破裂、小腸穿孔、右腎裂傷、全身多處軟組織及皮膚裂傷等，病情隨時可能惡化，甚至出現生命危險。為搶救兒子生命，家屬已在籌款平台上發起籌款，目前已經籌集33萬餘元人民幣。

周少志表示，今年30多歲的康某永幾個月前曾到村衛生室看病，他當時自述喉嚨不舒服，患有慢性咽喉炎。經診斷，周少志發現其症狀是扁桃體發膿，於是為其開藥，對方之後便離開。

她強調不清楚兇手動機，自己及家人與其也無任何糾紛和仇怨。不過嘉謨村一名村民在事發後指出，曾聽到康某對他人表示自己患有慢性咽喉炎，找周少志看病沒有治好，打算報復。

至周四，婁底市公安局婁星分局發通報指出，該起惡性案件的疑犯康某永持刀刺傷未成年人朱某涵後，於當日上午已被公安機關抓獲。經初步調查，康某永對其未被治癒心生不滿。

目前，傷者朱某涵仍在醫院接受救治，生命體徵趨於平穩。康某永則已被依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

（綜合報道）