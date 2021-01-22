蓬佩奧等28人被制裁　官媒：任何國家別指望中國拿核心利益做交易

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-01-22 14:30

美國總統拜登宣誓就任後，中國外交部隨即以嚴重侵犯中國主權為由，宣布制裁特朗普政府的多名官員，包括時任國務卿蓬佩奧、白宮貿易顧問納瓦羅等28人。 對此官媒《人民日報》周五（22日）發表評論文章，指中方的正當、合理、必要反制，彰顯了捍衛國家主權、安全、發展利益的堅定決心，並強調任何國家和勢力，都不要指望中國會拿自己的核心利益做交易。

文章指出，中國人常說「不是不報，時候未到。時候一到，一切都報」，過去幾年來，美國部分出於一己政治私利和對華偏見仇恨的反華政客，一次次突破道德和國際法底線，策劃、推動實施了一系列瘋狂行徑，嚴重干涉中國內政、損害了中國的利益、傷害了中國人民的感情。他們之所以這麼做，是想復活「麥卡錫主義」的幽靈，把中美再次拖進大國衝突與對抗的陷阱，而正是在其毒害下，上屆美國政府犯了根本性錯誤，對中國竭盡打壓、污衊、抹黑之能事，將兩國關係帶入自建交後最嚴峻的局面。

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該文續指，發展中美關係的基礎和前提，是尊重彼此核心利益，台灣、涉港、涉藏、涉疆等問題事關中方核心利益，任何國家和勢力都別指望中方會拿自身核心利益做交易，任何人不要指望中國會吞下損害國家主權、安全、發展利益的苦果。文章並提到中國不挑事，但也不怕事，中方已多次表明嚴重損害中國國家利益的人必將付出沉重代價，「中國說到做到，任何國家和勢力對此都不應抱有任何幻想」。

文章進一步表示，推動中美關係健康穩定發展，不僅符合兩國民眾根本利益，而且是國際社會的共同期待。歷史及現實充分證明，雙方合則兩利，鬥則俱傷，合作是最好的選擇；又強調中方對美政策是一貫的、明確的，希望美國新政府能與中方相向而行，本着不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，推動兩國關係盡快重回正軌，更好造福兩國和世界人民。

（人民日報）