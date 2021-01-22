2020年內地居民人均可支配收入榜出爐　上海突破7萬元居第一

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-01-22 18:06

國家統計局近日公布2020年居民人均可支配收入，其中上海人均可支配收入突破7萬元（人民幣．下同），成為「最富」城市，北京、浙江則緊隨其後。

據報道，居民可支配收入是指居民可用於最終消費支出和儲蓄的總和，即居民可用於自由支配的收入，當中包括現金或實物收入。數據顯示，2020年上海居民人均可支配收入達72,232元，是內地唯一突破7萬元大關的地區。北京緊隨其後，居民人均可支配收入達69,434元，浙江則位居第三，居民人均可支配收入達52,397元。三地分別是7萬元、6萬元、5萬元三大「階梯」中的獨苗。

北京居民人均可支配收入距7萬元大關僅一步之遙。（網上圖片）

而居民人均可支配收入達4萬元的地區，包括天津、江蘇、廣東，分別為43,854元、43,390元、41,029元。至於甘肅的居民人均可支配收入最低，只有20,335元。

數據顯示，2020年內地居民人均可支配收入為32,189元，按年增長4.7%。扣除價格因素後實際增長2.1%。其中，西藏以11.5%的增速位居第一。另與全國相比，北京、天津、遼寧、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東等9地的數據超越全國平均線。

（中新經緯）