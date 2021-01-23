新冠肺炎｜內地昨增107宗確診　90宗本土病例黑龍江佔56宗

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-01-23 10:02

據國家衛建委通報，內地周五（22日）新增107宗新冠肺炎確診病例，其中90宗是本土病例，包括黑龍江56宗、河北15宗、吉林13宗、北京3宗、上海3宗。境外輸入病例有17宗，包括上海8宗、山西4宗、江蘇2宗、湖南1宗、廣東1宗、四川1宗。無新增死亡病例；新增疑似病例2宗，新增31宗病例治癒出院。

近日，黑龍江省綏化市有消殺隊隊員準備在商場內開展消殺工作。（新華社）

內地現有293宗境外輸入確診病例，其中3宗是重症病例，現有疑似病例2宗。累計確診病例4589宗，累計治愈出院病例4296宗，無死亡病例。

本土病例方面，截至1月22日24時，內地現有1750宗確診病例，其中85宗是重症病例，累計治癒出院病例82526宗，累計死亡病例4635宗，累計報告確診病例88911宗，現有疑似病例3宗。累計追踪到密切接觸者951804人，尚在醫學觀察的密切接觸者36503人。

同日新增99宗無症狀感染者，其中10宗是境外輸入；當日有30宗轉為確診病例，均為本土病例；當日解除醫學觀察37宗，13宗為境外輸入；尚有961宗無症狀感染者正在接受醫學觀察，其中270宗是境外輸入。

據黑龍江省衛健委報告，全省周五新增56宗新冠肺炎本地感染病例，包括綏化市望奎縣40宗、哈爾濱市利民開發區7宗、綏化海倫市6宗、綏化安達市1宗、哈爾濱市呼蘭區2宗。另外，全省新增無症狀感染者37宗。當局表示，黑龍江省已經進入應急狀態，並呼籲當地居民減少不必要的聚會、聚餐，非緊急情況不出省，最大限度減少人員流動。

黑龍江的鄰省吉林省，周五新增13宗新冠肺炎本地確診病例，以及52宗無症狀感染者。鑑於黑龍江的疫情形勢仍然嚴峻，吉林省宣布由當日起，將在所有高速公路出口對由黑龍江進入吉林的車輛進行檢查勸返。

吉林省各高速公路出口周五（22日）起對黑龍江車輛進行檢查勸返。（央視新聞）

（綜合報道）