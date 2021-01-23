拜登就任｜美媒稱楊潔篪擬訪美促成中美元首會晤　中方：報道不實

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-01-23 13:21

拜登（Joe Biden）1月20日正式就任美國總統。美媒《華爾街日報》（The Wall Street Journal）近日引述知情人士稱，為重啟陷入困境的中美關係，中國駐美國大使崔天凱曾致信美方，提議由中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪訪美，促成拜登和習近平的會晤。 對於上述消息，中國駐美大使館周六（23日）回應稱，該報道與事實不符，中方未寫過此類信件。

拜登2021年1月20日在美國國會正式宣誓就職，擔任美國總統。（AP）

《華爾街日報》的報道指，中方計劃讓楊潔篪向美方傳遞一個不同於其在特朗普政府時期傳遞的資訊，當時貿易問題是特朗普政府的首要任務。但考慮到現在拜登關注的是氣候變化和疫情，中方打算側重這些議題並促成兩國領導人舉行峰會。

報道還稱，中國官員已通過秘密渠道提議舉行這次會晤，但尚未向白宮剛剛成立的拜登國家安全團隊和其他政府機構提出正式請求。

中國駐美大使館其後回應稱，上述報道與事實不符，中方未寫過此類信件。希望有關媒體尊重事實，以客觀、負責任的態度報道中美關係。

大使館指出，一個好的中美關係，不僅符合兩國人民根本利益，而且是國際社會的共同期待。希望美方與中方相向而行，秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定發展。

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拜登擔任副總統期間曾和習近平密切交往，點擊查看大圖：

（綜合報道）