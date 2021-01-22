制裁蓬佩奧等28人　北京對拜登作戰術性試探

撰文： 紀瀾 最後更新日期： 2021-01-22 18:04

在新一任美國總統拜登（Joe Biden）上台之際，中國外交部公布了對美國28人的制裁，其中包括特朗普（Donald Trump）政府時期的多名要員，比如美國國務卿蓬佩奧（Michael R. Pompeo）、國安顧問奧布萊恩（Robert C. O'Brien）和衛生部長阿扎（Alex M. Azar II）等。

這既是北京對特朗普政府官員的「清算」，也是對拜登新政府的警吿，更是對拜登的戰術性試探。

從戰略上講，中國重視美國，也希望與美國保持好關係，即便如特朗普政府時期中美對話中斷，中國國務委員兼外長王毅也多次公開提及「中方對話的大門是敞開的」「只要美方願意，我們隨時可以恢復和重啟各層級、各領域的對話機制」。

拜登從政已經40年，與中國多次打交道，尤其是在奧巴馬（Barack Obama）政府時期，擔任美國副總統的他與當時還是中國國家副主席的習近平會晤。北京對拜登的性格、處事風格等並不陌生。

Foreign Ministry Spokesperson Announces Sanctions on Pompeo and Others:

🔗https://t.co/DE8JOonqbo pic.twitter.com/gJJm3eViF0 — Hua Chunying 華春瑩 (@SpokespersonCHN) January 20, 2021

但中美關係已經不同於拜登任副總統時，特朗普政府4年使得中美關係處於歷史最低點，並且，華府上下已經認定了中國是「戰略競爭對手」。面對這樣的局面，拜登重拾奧巴馬時期還是延續特朗普政府時期的對華政策，目前尚不得知。

北京宣布對美國人員尤其是點名特朗普政府人員的制裁，是非常積極主動的一步。拜登政府不得不做出一定的回應，如果它反對北京制裁諸如蓬佩奧這樣的人，是不是意味着它認可特朗普政府的政策？如果拜登政府不批評北京的做法，是不是說明中美對待特朗普政府上有一定的共識？從拜登的回應或者不回應中，北京都可以窺見拜登政府的一些思路。（拜登政府的發言人已回應指中方制裁「沒有建設性和偏激——英文原用語是「unproductive」及「cynical」。）

在拜登贏得大選後，北京就已經開始了這種攻勢。中國國家主席習近平2020年11月20日表示積極考慮加入美國退出的全面與進步跨太平洋夥伴關係協議（CPTPP），當時拜登就被追問是重返CPTPP還是另起爐灶、提出新的自貿區構想。

拜登與幾任中國領導人多有交集：

+ 12 + 12 + 12

近來，王毅在訪問歐洲和東南亞國家時提出了「偽多邊主義」的說法。特朗普政府時期奉行單邊主義，作為民主黨人的拜登支持多邊主義，比如上台後他便宣布美國重返世界衛生組織、巴黎氣候協定等。但拜登還提出了建立「民主國家聯盟」的構想。從形式上來看，這個構想是多邊的，但它如果將中國以及那些與美國有矛盾衝突的國家（比如俄羅斯）排除在外，還可以稱之為多邊主義嗎？拜登又該如何定義多邊主義？

拜登剛剛上台，他施政的重點是國內（控制疫情、恢復經濟等）。他和習近平的首次通話何時進行還不得而知，中美其他層級的交流機制基本癱瘓。如果北京完全等待拜登「一切就緒」才進行交流，這是相當被動的思路。北京不可能只觀望拜登而什麼也不做，北京現在就是在製造能夠引發兩國互動的話題與動作，通過試探、回應來了解拜登的真實態度。這是一種巧妙的策略。