新冠肺炎｜北京昨增2宗本地個案　有寵物家庭可留一人居家隔離

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-01-24 18:30

北京市今日（1月24日）舉行疫情防控新聞發布會，公布繼續以天宮院街道為重點，嚴格落實全域管控和重點小區封控措施，進一步加大人員篩查和環境採樣檢測力度，做好封控小區和集中醫學觀察點隔離觀察人員服務和管理。 大興區天宮院街道因疫情嚴重，早前要求當地居民集中隔離21天，卻不被允許帶同寵物，引起大批網民不滿，甚至傳出有主人被要求棄養寵物。對此，北京今天宣布，有寵物家庭可留下一人居家隔離。

北京市今日（1月24日）舉行疫情防控新聞發布會，公布繼續以天宮院街道為重點，嚴格落實全域管控和重點小區封控措施。（網上圖片）

北京市疾病預防控制中心副主任龐星火表示，北京昨日新增2宗本地個案，患者曾接受核酸檢測，結果為陰性，均在1月22日出現發燒症狀，目前已轉至定點醫院接受治療。當局已對上述確診病例開展流行病學調查，按要求落實管控措施。

北京疾控中心建議市民在京過春節，呼籲市民要繼續增強防護意識，非必要不出京、不出境、不聚集，不要前往境外和國內中高風險地區旅行或出差；近14天去過中高風險地區、到訪過確診病例公布的同時間段活動等場所的人員，要及時向單位和社區（村）報告。

大興區天宮街道近日出現多宗新冠確診病例，被調為高風險地區的融匯小區居民需前往酒店集中隔離。不過，與上海市的可帶同寵物隔離的措施不同，有民眾反映不被允許帶寵物隔離。有人在網上發文希望找人寄養，或代為照顧家中寵物；另有網民透露，自己不但沒收到任何有關居家隔離照顧寵物的通知，還被警察和社區工作人員不斷催促前往隔離點，並要求她棄養。

對此，北京市宣布，考慮到有些家庭飼養的寵物需要照料，在保證各項防疫要求嚴格落實到位的情況下，同意留下一名家庭成員居家隔離。

北京大興全員全域核酸檢測工作開展「回頭看」，將以面對面方式進行「地毯式」入戶摸排，對容易遺漏區域及居家留守人員逐戶排查，查找因各種特殊原因的漏檢人員；為行動不便的老人、殘疾人、病人等有需求的居民提供上門核酸檢測服務，確保高質量完成應檢盡檢。同時，大興區內診所、門診部、藥店將統一使用區「購藥登記平台」系統，以便第一時間展開追訪及後續監測，形成閉環追蹤管理，有效發揮「哨點」監測作用。