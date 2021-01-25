新冠肺炎｜保護個人私隱　北京上海疫情通報隱去患者年齡和性別

撰文： 施予 最後更新日期： 2021-01-25 10:32

內地新冠肺炎（COVID-19）疫情反覆，多地陸續出現確診病例，各地防疫部門每日都會公佈當地確診案例情況，但確診者個人私隱洩露問題也引起關注。 1月23日，北京和上海衛健委在公布當日本地疫情報吿時，均隱去確診者的年齡、性別等個人資料。

在23日的疫情通報發佈會上，北京和上海隱去了患者的年齡和性別等個人資料，做到了「不提人」或「只提地點不提人」。

1月23日晚，醫護人員連夜在上海市廈門路243弄相關區域內開展核酸檢測。（中新社）

這一舉措收到不少媒體讚譽。央視稱，這是「對個人隱私的尊重，也是文明社會的素養，是公共管理精細化的有益實踐」。央視又指：「公布於眾的報吿，在個人信息方面應提倡『最少夠用』原則，不讓之成為窺探公民隱私的渠道；更要保護感染者，讓他們不再遭受網絡暴力的二次傷害！」

此前內地曾多次爆發涉疫人員的個人資料被泄露事件，導致確診者遭到網絡暴力。例如去年12月，遼寧省瀋陽市通報新增一宗新冠肺炎確診個案，隨後這名患者尹某某及其家人的個人私隱信息，包括姓名、身份證號、手機號碼、家庭詳細地址等在網絡上傳開，一天內有過百個電話不斷打入，還有人發短訊惡語攻擊，已經嚴重影響到個人生活。尹某某的家屬表示自己的精神處於「完全崩潰」狀態。

不過，此前事件中遭洩露的包括住址、電話等在內的患者個人資料，並非官方發布，而是由其他接觸防疫信息者非法泄露的。