內地全新證件「網證」曝光　官方：代替身份信息認證保護私隱

隨着大數據時代來臨，多數民眾衣食住行都離不開上網，惟近年個人信息洩露現象嚴重，尤其是使用金融支付等服務時面臨不少安全隱患。 2020年世界互聯網大會「互聯網之光」博覽會周日至周二（22日至24日）在浙江烏鎮舉行，期間公安部第一研究所會展工作人員介紹了猶如網絡身份證的全新證件「網證」，被認為有望應對私隱洩露問題。

報道指，網證全名為「居民身份網絡可信憑證」，是由CTID平台（國家「互聯網+」可信身份認證平台）簽發給個人的權威網絡身份憑證，目前在福建、廣東等地已開展試點。其可代替輸入身份信息，在不洩露身份信息的前提下實現在線身份認證，有效保護個人隱私。

網證全名為「居民身份網絡可信憑證」，其可代替輸入身份信息，在不洩露身份信息的前提下實現在線身份認證。（網上圖片）

該憑證採用國密算法，由CTID平台對法定身份證件所承載的信息進行脫敏、去標識化處理，統一生成不可逆、不含明文信息，且與法定身份證件一一映射的數據文件。同時，網證的信息與人臉、指紋、身份證晶片綁定，被仿冒的可能性極低，即使遺失手機也需要人臉進行驗證，杜絕身份被盜用的風險。

除此之外，網證的信息由警方掌握、審核，用戶通過網證採集的信息將直接對接警方的數據庫，並由公安機關驗證比對，由於過程不在互聯網空間傳輸或存儲公民隱私信息，故第三方機構或他人僅能收到公安機關的驗證結果，公民的個人信息很難被直接接觸到。

據悉，網證的使用範圍十分廣並且持續增加，包括線下購票、醫院掛號、銀行開戶、網吧上網、酒店入駐、物流寄遞、樓宇進出等要求實名制的場景，他日均只需在手機上打開網證即可，無需出動實體證件。

（綜合報道）