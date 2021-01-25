澳洲總理莫里森：願與習近平會面對話　但不能有前設條件

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-01-25 17:09

中澳關係不斷惡化，澳洲煤碳、紅酒、原木等多種商品進口中國受到限制，備受關注。 據澳媒報道，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）25日（周一）表示，對於與國家主席習近平會面合作解決兩國關係的問題上，他持有開放的態度，但對話不能有前設條件。

在中澳交惡的大環境下，中國自去年10月起加強對澳洲煤炭進口管制。（視覺中國）

中國駐澳大使館去年公布澳洲對華關係的「14罪狀」，包括傳媒負面報道中國、執政黨議員批評中國共產黨等。莫里森表示，如果這「14罪狀」是中澳雙方會面的障礙，那麼還要等一段時間雙方才能見面。不過，澳方樂於與中方見面，處理和討論那些問題。

莫里森又說，中澳關係正「緩慢改變」，但否認兩國關係惡化是因為其政府去年推動新冠病毒源頭調查，「這已經發生了多年。我認為說它突然轉變是錯的。我們看到這些轉變已經有好幾年了。（中澳）關係顯然變了，但不是因為一件事，而是持續發生。」莫里森又稱，北京當局的全球展望已經與澳洲的主權利益「更加不一致」了。

莫里森又稱，他有信心新上任的美國總統拜登（Joe Biden）會支持澳洲處理對華關係的手法，正如其前任特朗普（Donald Trump）政府支持澳洲推動新冠病毒源頭調查一樣。

（綜合報道）