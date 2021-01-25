浙江多地迎50年一遇大旱：杭州人工降雨　三門限水禁洗車及桑拿

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-01-25 16:47

據浙江《錢江晚報》報道，浙江省近來降雨偏少，溫州市降水量為50毫米，列歷史第一少，屬超過50年一遇的大旱；台州市、舟山市乾旱則達到50年一遇；寧波市、麗水市乾旱也達20年一遇。 有見及此，浙江多地推出應對乾旱的措施：繼寧波多地發出限水公告後，台州三門縣也頒布限水令，緊急暫停洗浴、洗車等高耗水服務業。杭州則展開新一輪人工降雨。

據報道，浙江省水利廳的數據顯示，2020年9月30日以來，浙江降雨明顯少於往年，面平均雨量84.6毫米，較常年同期偏少56.0%。據官方統計，目前浙江省旱情主要出現在溫州、台州、舟山、寧波、杭州西部山區，部分地區出現水源短缺、水庫蓄水嚴重不足、山區飲水困難等情況。1月15日，浙江省水利廳發布了以上地區的旱情藍色預警。

台州溫嶺市、玉環市、三門縣、寧波象山縣等地不同程度出現山區水源斷流、山塘見底、城市管網低壓供水等供水緊張狀況，部分鄉村發生飲水困難。在杭州建德市李家鎮長林鄉，因為水資源匱乏，冬季經常缺水，旱情下，去年建成的新水庫派上用場。在溫州文成、杭州富陽等地的山區村落，缺水的情況出現後，村裏也集思廣益開始向地下找水。

目前杭州、溫州、金華、衢州、台州、舟山、麗水等7市維持抗旱Ⅱ級應急響應，玉環市、三門縣、象山縣維持抗旱Ⅲ級應急響應，鄞州區啟動大嵩片區供水抗旱Ⅳ級應急響應。當局指，浙江省未出現主要城市供水緊張和農業大面積連片乾旱，旱情總體可控。

浙江水利廳預計，從1月份開始到3月份，降雨總體上來講還是比往年平均略少一點。所以冬春連旱的趨勢，目前還是有可能繼續，號召大家一起開源節流。

杭州市展開人工降雨，應對乾旱。（杭州發布）

由於三門旱情較為嚴重，部分區域水位已降到死水位以下，一部分已乾涸，1月22日，三門縣政府發布通告指出，為保障居民生活和社會經濟發展基本用水需求，從2021年1月25日起對全縣供水聯網區域實行限制供水，結束時間另行通知。

通知要求，暫停對全縣游泳、洗浴（桑拿水療、足浴）、洗車、水上娛樂場所等高耗水服務業供水。 禁止園林綠化、道路沖洗等市政用水採用自來水，嚴禁私自開啟消火栓及供水管道取水等違法行為。限制對高耗水企業及用水大戶供水量，全面落實超定額累進加價制度。嚴格供水調控，結合實際情況，有計畫實行錯峰供水、分時低壓供水、分區輪流供水、隔日供水等措施。樹立節水意識，開展全民節水，倡導循環用水、中水回用、一水多用。 如有違反通告規定的，將予以嚴肅查處。

杭州市新聞辦則發文指出，杭州降水偏少，乾旱嚴重，好不容易等到降雨系統到來，要最大限度地開發降雨雲中潛在的雨水，立刻實施人工增雨作業。由於月底前浙江省整體降水較弱，預計2至4月降水還將持續偏少，氣象乾旱將可能進一步發展，建議加強農作物田間管理，灌水保水，補肥抗逆，必要時可補種改種。

（綜合報道）