「西藏冒險王」身亡再曝疑點　事發落水時間與同伴聲稱差一小時

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-01-25 11:22

來自四川廣安的男子王相軍生前以「西藏冒險王」自稱，因其常年在藏區探索冰川，並拍攝影片上傳至短片平台，吸引了逾300萬名追蹤者關注。 去年12月20日，王相軍被指在西藏嘉黎縣境內的依嘎冰川瀑布探險時，墮入冰瀑中遇難。但近日，王相軍的死因被曝出現疑點，有網民發現其手機生前拍攝的影片經過降噪處理後出現令人毛骨悚然的人聲對話。 內媒報道又指，王相軍家人發現，王相軍出事當日的落水時間，與其同伴所稱的落水時間相差一個多小時，為事件再增添多一個謎團。

據早前報道，有網民發現，王相軍逝世前一天（2020年12月19日）所發布的影片中似乎有人聲對話，經過20次降噪慢放等技術處理，仔細聽可以明顯的聽見多個人對話的聲音，例如「好矮，背不過」、「好重啊這傢伙，還在流血」、「他死了就不好背」、「別說話，別瞎說，他死就死，拿我的錘」、「呀，我的指紋」等。由於影片中出現了可疑的對話，王相軍的同伴小左亦成為了重要的被懷疑對象。

針對網民的質疑與猜測，小左在短片帳戶中發聲，稱網上的影片是他們一起相約去恰青冰川，時間是2020年12月9日至12日，當時有5個人4條狗。當時王相軍一個人在裡面錄影片，其餘人都出去在外面等他。

西藏自治區嘉黎縣公安局指，對王相軍失蹤成謎的影片高度重視，目前已介入調查，調查結果將及時通報。

《封面新聞》24日報道指，王相軍家人在王相軍的手機找到一段時長為32秒的落水影片，播放影片時顯示，落水的瞬間發生在2020年12月20日上午9點21分。而小左曾在直播中稱，當天他拍攝王相軍落水影片的時間，大概是11點左右，「具體時間不太確定」。為什麼事發時間和王相軍手機播放影片顯示的時間差了一個多小時？小左解釋稱：「因為手機在沒信號的地區，拍攝的時間會有錯亂」。

關於那段經過降噪處理後的影片的爭議，小左又回應稱：「大家不要去相信炒熱度的人……降噪這個視頻，是我們在（2020年12月）9號到12號之間拍的，19號才發出來。一些庫存視頻，我們都會在沒有網之前把它發一遍，因為進山之後就沒網了」。

王相軍拍攝大量影片及照片，記錄冰川消融前的景象（點圖放大）

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（綜合報道）