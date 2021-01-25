山東金礦22人被困｜10遇難者遺體升井　11人生還　另有1人待搜尋

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-01-25 18:02

山東棲霞笏山金礦爆炸事故應急救援指揮部今天（25日）下午5時召開記者會。會上指出，24日，先後有11名被困礦工安全升井。24日下午至25日下午，救援人員搜尋到9名遇難礦工遺體，連同21日確認遇難的1名礦工，10名遇難礦工遺體已全部升井。 至此，事故22名被困礦工中，11名生還，10名遇難，1名仍在搜尋。

當局：持續搜尋最後一名失聯礦工

據央視報道，煙台市市長陳飛在會上表示，目前，6中段以上空間搜尋工作基本完成，6中段以下積水較大，搜尋難度很大，但只要這名失聯礦工還沒有找到，搜尋工作就不會停止，指揮部工作就不會停止，相關情況會及時通報。

他表示，這場事故傷亡慘重，損失巨大，我們的心情十分沉痛；向不幸遇難者表示沉痛哀悼，向遇難者家屬表示深切慰問。

另據先前報道，昨日（24日）繼上午4中段首名被困礦工升井後，下午1時32分，第二批3名被困礦工升井，他們此前被困在5中段，其中2人被救援人員攙扶着走向救護車，1人因受傷被以擔架抬上救護車。

當天下午2時7分許、2時44分許、3時18分許，5中段分別再有3名、2名、2名礦工成功升井。至此，5中段10名被困礦工已有10人升井，事故中累計11人升井。有升井礦工表示，身體還行，此刻最想讓家人知道自己還活着。

（綜合報道）