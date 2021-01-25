美航母戰鬥群南海訓練　中國外交部：不利地區局勢和平穩定

撰文： 李亭 最後更新日期： 2021-01-25 21:36

據內地智庫北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知」，日前與日本自衛隊在菲律賓海進行軍演的美軍核動力航空母艦「羅斯福號」戰鬥群，在昨日（23日）經台灣南方的巴士海峽進入南海活動。 對此，中國外交部發言人趙立堅周一（25日）在例行記者會上表示，美國頻繁派艦機進入南海活動，炫耀武力，不利於地區局勢的和平與穩定。

美國印太司令部23日發聲明證實，「羅斯福」號航母打擊群當日進入南海區域。聲明稱，航母打擊群在南海開展包括海上安全作戰，包括固定翼、旋翼飛機飛行作戰、海上打擊演習、地空協同戰術訓練等項目在內的例行性訓練。

在美軍航母打擊群駛入南海後，台灣國防部周日（24日）表示，解放軍軍機連續兩日飛入台海西南部的防空識別區，繼23日13架後，24日再有包括戰機及反潛機在內，共15架軍機飛入有關空域，規模是今年以來最大。

據台媒披露，解放軍23日的飛行任務，涉及1架運-8反潛機、4架殲-16戰機、8架轟-6K轟炸機。

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解放軍轟-6K一直受外界矚目，轟-6K的主要機載武器包括空地導彈和巡航導彈，作戰半徑超過3500公里。近來，轟-6K的身影不斷出現在台灣海峽、南海、西太平洋上空，成為中國實施戰略威懾的最強轟炸機。

近年來，在台海局勢、南海問題上，中美軍事較量不斷升級，中國海軍擴張亦引發美方關注。「美國海軍研究協會」（USNI）網站日前發表報吿表示，中國海軍是全球規模最大的海軍。美方曾預計，到2030年，中國潛艇艦隊總數將增至76艘。相比之下，在2020年至2030年期間，美國潛艇艦隊幾乎處於停滯狀態，所有類型潛艇的數量從68艘略微減少到66艘。

（綜合報道）