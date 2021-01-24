南海爭議｜美「羅斯福號」航母戰鬥群經巴士海峽進入南海

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-01-24 16:27

據內地智庫北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知」，日前與日本自衛隊在菲律賓海進行軍演的美軍核動力航空母艦「羅斯福號」戰鬥群，在昨日（23日）經台灣南方的巴士海峽進入南海活動。 據美國印度洋－太平洋司令部在其官網及社交媒體上發布的消息證實，美軍核動力航空母艦「羅斯福號」戰鬥群已進入南海。

「南海戰略態勢感知」微博指，根據衛星影像顯示「羅斯福號」已於23日上午10點經台灣南方的巴士海峽進入南海活動。（微博）

據《美國海軍研究所》（USNI）報道，美軍核動力航空母艦「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt CVN-71）、巡洋艦「碉堡山號」（USS Bunker Hill CG-52）、驅逐艦約翰芬恩號（USS John Finn DDG-113），以及日本海上自衛隊的艦隻15日在菲律賓海進行美日聯合海上演習。

演習結束後，北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知」微博指，根據衛星影像顯示「羅斯福號」已於23日上午10點經台灣南方的巴士海峽進入南海活動。美國印度洋－太平洋司令部則在其官網及社交媒體上發布消息，指美軍核動力航空母艦「羅斯福號」戰鬥群已進入南海。

而在「羅斯福號」進入南海前，至少有4架P-8A反潛巡邏機、1架EP-3E電子偵察機、1架E-2C艦載預警機、1架C-2A艦載運輸機7架美軍機在巴士海峽及南海活動。

此外，當地時間1月24日，日本防衛相岸信夫與美國新任防長奧斯汀（Lloyd Austin）舉行了電話會談，美國國防部網站也發布了日美防長通話內容紀要。紀要稱，奧斯汀重申了美國對美日同盟的承諾，並強調了其對「印太地區」和平與安全的重要性。

（綜合報道）