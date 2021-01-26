首批國產疫苗「試藥」專家：接種後沒有任何異常，僅打針處疼一點

撰文： 蘇米 最後更新日期： 2021-01-26 15:00

新冠肺炎疫情持續蔓延下，中國疫苗已展開大規模接種。1月26日，首批接種中國國產疫苗的「以身試藥」專家介紹了參加試藥的細節。專家表示，疫苗的安全性不用擔心，且對於全球不同地方分離出來的病毒，中國滅活疫苗產生的抗體全部可以覆蓋。

據「新華每日電訊」報道，作為2020年3月23日最早接種中國疫苗的人，中國生物董事長、國家「863」計劃疫苗項目首席科學家楊曉明表示，接種新冠滅活疫苗後沒有任何異常情況，就是打針的地方稍微疼一點。

中國生物董事長、國家「863」計劃疫苗項目首席科學家楊曉明。（網絡圖片）

楊曉明說，因為接種後要定期檢測抗體，其在9個月時間裏已經被抽了約60管血，因為要定期觀察的血液指標比較多。打第一針後的第二個星期就能檢測到抗體，打第二針後2周左右就能檢測出較高的抗體水平。

楊曉明指，2020年7月中國生物新冠疫苗獲批緊急使用以來，在自願、知情、同意的前提下，對高風險暴露人群累計完成數百萬劑次的新冠疫苗緊急接種工作。其中7萬多人赴海外一百多個國家有發病的疫區工作，在同一工作生活環境下，接種疫苗者中沒有病例報吿。

對不同地方分離出來的病毒可以全覆蓋

對於英國發現的變異新冠病毒，新冠疫苗對變異後的病毒是否有效？他稱，從目前收集到的數據看，全球不同地方分離出來的病毒，中國滅活疫苗產生的抗體全部可以覆蓋。他強調，2020年底，國家藥監局批准中國生物的滅活新冠疫苗附條件上市，「附條件上市」相當於給企業留了「家庭作業」，主要是持續監測觀察抗體的持久性等，對於疫苗的安全性，接種者不用擔心。

多國採用中國國產疫苗：

+ 5 + 5 + 5

他表示，中國國家藥監局審評通過的分析數據顯示疫苗保護效力為79.34%，高於世界衛生組織50%的指標。一般來說，多數疫苗有效率超過70%即可在中國上市。在呼吸道疾病疫苗普遍保護率相對較低的情況下，中國的新冠疫苗屬於「優等生」。

對於中國接種疫苗的有效規模，他表示，根據以往疫苗預防接種的效果觀察，結合新冠疫苗臨床試驗顯示的保護率，理論上需要有70%至85%左右的人群接種疫苗，才可能建立較穩固的群體免疫屏障。以此來算，中國要接種的人數範圍在9億至12億人。