工信部：內地寬頻網速9成逾100Mbps　平均70Mbps　城鄉實現同速

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-01-26 17:20

工信部近日發布《2020年通訊業統計公報》，報告指出，全國電訊普遍服務試點地區平均下載速率超過70Mbps，城鄉實現「同網同速」；100Mbps及以上接入速率的固定互聯網寬頻接入用戶達4.35億戶，佔固定寬頻用戶總數的89.9%。

這份報告指出，截至2020年底，全國互聯網寬頻接入端口數量達到9.46億個，其中光纖接入（FTTH/O）端口達到8.8億個。寬頻用戶總數達4.84億戶，其中光纖接入（FTTH/O）用戶4.54億戶，佔比93.9%，遠高於全球平均的67.5%；農村寬頻用戶總數達1.42億戶，全年淨增712萬戶。全國行政村通光纖和4G比例均超過98%。

內地寬頻網絡提速，100Mpbs及以上用戶佔比接近9成。（資料圖片）

報告稱，全國電訊普遍服務試點地區平均下載速率超過70Mbps。固定互聯網寬頻接入速率在100Mbps及以上達4.35億戶，佔比89.9%；1000Mbps及以上有640萬戶。介於20Mbps和100Mbps之間的用戶佔比8.8%，20M以下佔比1.3%。

值得一提是，互聯網速率分為上載和下載速率，與香港不同是，內地個人用戶互聯網寬頻接入的下載速率與上載速率通常有相當大落差。按照工信部頒布於2019年起施行的標準，公眾用戶固定寬頻接入業務，當下載速率不超過150Mbps時，上載速率應高於下載的1/5；當下載速率超過150Mbps時，上載速率應不低於30Mbps。

根據網速測試網站Speedtest的最新報告，截至2020年12月，香港寬頻測試平均速度是下載226.80Mbps、上載212.26Mbps，在全球排行第3，僅次於泰國和新加坡。同一份報告中，中國排行第18，測試平均速度為下載158.66Mbps，上載43.12Mbps。

（綜合報道）