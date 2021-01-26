新冠肺炎｜瞞報病情自美回國　女子妨害傳染病防治罪成獲緩刑1年

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-01-26 17:45

北京法院審判信息網近日公布一宗妨害傳染病防治案的一審刑事判決書。被告黎潔涉嫌自行服用退燒藥降隱瞞病況，乘機從美國返抵北京，導致63人因與其密切接觸而需隔離。 北京市順義區人民法院日前裁定，黎潔犯妨害傳染病防治罪成，判處有期徒刑1年、緩刑1年。

黎潔自行服用退燒藥降隱瞞病況，乘機從美國返抵北京。圖為北京首都機場。（中新社）

判決書指出，黎潔為四川瀘州市人，現年38歲，原美國百健生物製藥公司員工，案發前居住在美國馬薩諸塞州。法院審理查明，黎潔與家人長期在美國工作生活，去年3月初出現發燒、身體乏力等症狀，多次到當地醫院就診未見好轉。期間，黎潔的同事被確診新冠肺炎。

黎潔去年3月11日再次就醫，並進行新冠病毒核酸檢測。在檢測結果未出時，黎潔決定回國治療，隨後與家人從美國波士頓乘飛機經洛杉磯轉機，乘坐國航CA988航班回國。黎潔在登機前服用退燒藥降低體溫，通過體溫檢測，登機後未在航班要求下主動申報發燒等不適症狀，且未如實回答機組人員關於疫情防控的相關詢問。

3月13日，黎潔與其家人抵達北京首都機場，飛機降落前如實填寫《出/入境健康申明卡》並告知機組人員自己的病情、就醫情況等。防疫部門即時將黎潔送院，她於當日被確診新冠肺炎，其密切接觸者63人被採取隔離措施。黎潔之後被查獲。

旅客入境前需填寫《出/入境健康申明卡》。（中新社）

法院認為，黎潔違反傳染病防治法的規定，乘坐中國航班從境外回國時未遵守海關、民航部門提出的預防、控制措施，謊報瞞報病情、接觸史，導致60餘人被隔離觀察，引起新冠病毒傳播的嚴重危險，其行為已構成妨害傳染病防治罪，應予懲處。鑑於黎潔到案後如實供述犯罪事實、認罪悔罪，且自願認罪認罰，遂依法對其從寬處罰，作出上述判決。

此前，內地曾審理多宗妨害傳染病防治案，其中河南鄭州市郭某某去年曾出國，在明知境外入境人員需要申報健康登記和採取隔離措施，故意隱瞞出入境情況，且未執行隔離規定，返程次日立即上班，其後確診新冠肺炎，與其密切接觸的43人被集中隔離醫學觀察。郭某某最終因妨害傳染病防治罪成，被判囚1年半。

（北京法院審判信息網）