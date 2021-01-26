新冠肺炎｜北京新增2宗病例：曾多次參與社區病毒檢測均呈陰性

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-01-26 19:33

北京市疾控中心副主任龐星火周二（26日）在北京市疫情防控工作新聞發布會上通報，1月25日0時至24時，本市新增2宗本地新冠肺炎確診病例。 通報稱，兩宗病例曾多次參加社區病毒檢測，結果均為陰性。

根據通報，兩宗病例現住大興區天宮院街道融匯社區，1月17日開始居家隔離醫學觀察，多次參加社區病毒檢測，結果均為陰性。1月24日，其中一人出現發熱、咳嗽等症狀，另一人症狀為咳嗽、咽痛等。兩人當日病毒檢測結果為陽性，1月25日轉至定點醫院，綜合流行病學史、臨床表現、實驗室檢測和影像學檢查等結果，當日診斷為確診病例，臨床分型為普通型。

通報指，新增兩名患者此前多次參與社區檢測，皆呈陽性。（新華社）

龐星火表示，已對上述確診病例開展流行病學調查，對其居住等場所進行消毒，按要求落實管控措施。

通報提及，大興區對小區外環境及病例經過的重點區域、點位等進行環境檢測，累計採樣11221個環境標本，其中，陽性樣本76件，主要以病例家內為主，其餘為私家車、升降機按鍵、垃圾桶等位置。

建議進口貨品存放一段時間後使用

針對多地報告進口非冷鏈貨品或包裝新冠病毒檢測陽性，北京市疾控中心研究制定了進口非冷鏈貨品的常態化疫情防控指引。

當中要求，做好貨品源頭管控，進口貨品入境時要按規定開展新冠病毒檢測、監測，並做好集裝箱和貨物外包裝的預防性消毒處理工作；嚴格物流環節防控，做到與其他貨品無交叉，實施閉環管理；專門存放專人負責；相關人員科學防護，包裝箱消毒後應及時丟棄或銷毀，儘量不帶入室內，建議進口貨品存放一段時間後再使用。

（北京日報）