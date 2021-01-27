春運2021｜部分高鐵列車因故停運　官方指因客流不足所致

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-01-27 10:11

過往農曆新年期間內地都會出現「春運」，高鐵列車票務緊張。但周二（26日）不少已買票的網民先後收到短信通知指列車「因故停運」，對此中國鐵路客戶服務中心（俗稱12306網站）客服人員回應表示，部分高鐵列車因客流不足而停運，建議已購買相關車次的乘客可辦理退票。

今年1月13日，在杭州打工11年、已有2年沒回家的尚黑（化名）在疫情防控的陰霾下，早早就買了2月6日杭州回山東的G62車次，更為保險起見額外買了2月7日的G62車次。然而在周二，他卻突然收到「因故停運」的通知，並提醒他在規定時間內按規定辦理未乘區間退票手續。於北京工作的小譚也提前購買了2月8日返回山東的G191車次，同樣收到相關提示。

據內媒報道，收到「因故停運」短信提示的還包括訂購了G1713、G8032、G6024、G8819、G8814等車次的高鐵購票者。對此，工作人員解釋因應客流不足，G62列車在1月24日至2月12日停運；G191在2月1日至2月15日停運；G1713列車將在1月22日至2月4日停運。對於G8032、G6024列車，工作人員解釋暫時未顯示具體停運原因，至於G8819、G8814列車則是因車組調度停運。

（海報新聞）