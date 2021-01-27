貴州女在微信罵幹部「草包」遭跨市拘留　警方涉濫權捱轟紀委介入

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-01-27 16:24

貴州省貴陽市的任女士日前向內媒反映，她在畢節市蘭苑花園小區有一處物業，因在小區業主群組與社區支書發生言語糾紛，而罵了劉某是「草包支書」。劉某報警後，她被畢節市警方跨市帶走行拘。 事件引發網絡熱議，畢節警方被指存在違法傳喚、違法使用手銬、虐待等問題。及至周二（26日）晚間，畢節市公安局發布通報，撤銷處罰，並對辦案的派出所所長和警員停職查辦。

辦案的警員及派出所所長都遭到停職查辦。（示意圖）

任女士表示，她因在小區業主群質疑業委會不召開業主大會便擅自讓新物業公司通過試用期的行為時，不滿社區支書劉某的「開不開業主大會，怎麼開是業委會的事」的回應，而罵了劉某是「草包支書」。劉某報警後，她被畢節市七星關區洪山派出所警員用手銬銬到了畢節市，並被行拘3日。

對此，涉事支書劉某曾回應，她只是想讓任女士道個歉。畢節市警方在相關回覆中回應，任女士公然侮辱他人事實清楚，證據確鑿充分，其並未受到虐待，用手銬銬住任女士進行強制傳喚是為了防止發生意外。2020年12月14日，任女士向畢節市公安局提出了行政複議。

不過任女士接受內媒訪問時，表示自己只是在行使批評權，卻被跨市帶走關了3天，過程中錄口供超時，且無法聯繫家人或律師。而她就行拘提出申辯請求也遭到無視。

任女士罵「草包支書」，後被跨市行拘。（北京晚報）

事件在網絡曝光後，引發熱議。官媒新華社、《人民日報》相繼發出評論，支持撤銷對任女士的處罰。新華社認為，面對群眾抱怨甚至是尖銳批評，不是處理問題，而是處理提出問題的人，如此做法不得人心，很不可取。《人民日報》也指出，身為執法部門，更需帶頭守法，「決不允許濫用權力侵犯群眾合法權益」。

通報：被罵者前夫是辦案派出所警員

26日晚，貴州省畢節市公安局通報稱，經覆議查明，任某在微信群侮辱他人的行為存在，七星關分局洪山派出所受案後多次通知任某到派出所配合處理，任某拒絕配合，七星關分局洪山派出所遂進行異地傳喚。經審查，該傳喚程序違法，依法撤銷七星關分局對任某作出的行政處罰決定，並責令七星關分局依法處理後續相關事宜。

通報指出，案件涉及派出所所長及辦案警員已停職接受調查。被罵「草包支書」當事人劉某某的前夫趙某系七星關分局警員，對於是否存在辦關係案、人情案等違法違紀問題，七星關區紀委監委已經成立調查組介入調查，若涉及違法違紀問題，將依法依規嚴肅處理。

（綜合報道）