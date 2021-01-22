廣州員工離職後發朋友圈鬧老闆被提告　法院：不足認定侵權

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-01-22 14:10

職場中的人際關係，向來都是一門學問。廣東廣州有員工就疑因加班費問題，離職後在微信朋友圈中發文「罵」自己的老闆。老闆得知後，認為嚴重貶低了自己的形象，於是將員工起訴到法院，希望獲得賠償。 不過，法院裁定駁回，認為不足認定為有關文字構成對指向對象的人格權侵害，老闆需要承擔250元（人民幣．下同）的案件受理費。

廣州一員工在微信朋友圈中發文「罵老闆」，被老闆起訴到法院。（資料圖片）

據了解，聶某是廣州某公司法定代表人，馮某原為該公司一名員工。聶某表示，去年3月30日，公司在與馮某協商下解除雙方的勞動合約關係，未發生衝突。馮某隨後提出加班費用相關問題，聶某認為觸碰到自己的底線，並未同意。於是馮某在去年4月1日，在微信朋友圈發布「依法辦事而已，還為他考慮了一下，本想退一步算了沒想到就觸碰底線了，這底線真的無下限，說核心成員？兄弟姐妹？大家一起拼？心寒」等內容，有公司員工在下面評論「卸磨殺驢」等。

聶某表示，「其後，馮某更是向多名在職員工散播」。聶某認為，馮某此舉嚴重貶損了他的形象，嚴重侵犯聶某的名譽權。在要求馮某刪除朋友圈並進行道歉遭到拒絕後，聶某將馮某起訴至廣州互聯網法院，請求判令馮某立即刪除這條朋友圈；馮某在朋友圈向聶某賠禮道歉，道歉三天不得刪除，以消除對聶某名譽權的影響；馮某支付聶某因維權支出的律師費人民幣5000元，並且要承擔訴訟費。

聶某將馮某起訴至廣州互聯網法院，，請求判令馮某立即刪除這條朋友圈。（網上圖片）

馮某表示，自己所發朋友圈文字並沒有具體的指向對象，並不存在對聶某進行侮辱等損害其名譽的行為。至於他人在其朋友圈下發表評論，屬於他人的言論自由。

法院經審理後認為，聶某並未提供充分的證據其證明涉案朋友圈文字的指向性，待證事實處於真偽不明的狀​​態，應認定相關事實不存在，故法院對聶某的主張不予採信，不認定馮某朋友圈文字指向聶某。考慮雙方有勞動爭議在先，馮某在發表文字時難免帶有某種情緒，使得在文中出現了貶義性的詞彙。在未達到侵害他人人格程度的情況下，不足認定為該文字構成對指向對象的人格權侵害。

法院經過裁決後駁回了聶某的訴訟請求。（網上圖片）

（紅網）