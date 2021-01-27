山東礦難｜國務院安委會介入掛牌督辦嚴查遲報　約談山東省政府

山東棲霞笏山金礦爆炸事故中的22名被困礦工，至今有11人生還，10人遇難，仍有1人失聯。
事故其中一個焦點是涉事企業有遲報問題，並且遲報時間長達30個小時，是發現救援難度超出自身能力才「揭開蓋子」。
官方傳媒報道，國務院安委會辦公室已在周三（27日）約談山東省政府負責人、省應急管理廳主要負責人、煙台市政府主要負責人，並決定事故查處實行掛牌督辦，嚴查遲報瞞報過程，依法依規嚴肅追責，給遇難者家屬和社會一個交代。
涉事企業在事故發生後30小時才對外通報。（視覺中國）
報道稱，約談指出遲報、瞞報事故，嚴重影響最佳救援時間，給人民群眾生命財產安全造成重大損失，性質嚴重，影響惡劣。約談時有初步分析事故暴露的問題，山東專項整治三年行動不深入不扎實，對違法違規行為打擊不力，礦山安全生產事故教訓汲取不深刻、重大災害風險不斷加劇、企業主體責任不落實、應急救援處置能力不足、地方監管不到位等問題，必須認真研究加以解決。
約談要求山東省各地區、有關部門和礦山企業要以最嚴責任、最硬措施抓好各方面各環節工作，決不能以犧牲安全為代價謀求一時一地、一企一礦的發展。要深入開展專項整治三年行動，以零容忍的態度堅決懲治安全生產違法行為，綜合運用聯合懲戒、停產整頓、行刑銜接等措施，重拳出擊強化執法，堅決防止違法違規行為「屢禁不止、屢罰不改」。此外，要加大不具備安全生產條件的礦山和落後產能關閉退出力度，提高非煤礦山最小開采規模和最低服務年限標准，加快建設一批無人少人智慧礦山，提高本質安全水平。同時，要嚴肅事故調查處理和責任追究，查清事故及遲報原因，堅決依法嚴厲處罰，向社會公布事故調查報告，組織召開事故警示教育會，切實以事故教訓推動工作。
另一方面，國務院安委辦、應急管理部要求各地深刻吸取事故教訓，舉一反三嚴抓整改，深入開展專項執法檢查，強化重點行業領域風險隱患排查治理，堅決防範遏制重特大事故發生，切實把確保人民生命安全放在第一位落到實處。
（綜合報道）