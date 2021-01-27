山東礦難｜國務院安委會介入掛牌督辦嚴查遲報　約談山東省政府

山東棲霞笏山金礦爆炸事故中的22名被困礦工，至今有11人生還，10人遇難，仍有1人失聯。

事故其中一個焦點是涉事企業有遲報問題，並且遲報時間長達30個小時，是發現救援難度超出自身能力才「揭開蓋子」。

官方傳媒報道，國務院安委會辦公室已在周三（27日）約談山東省政府負責人、省應急管理廳主要負責人、煙台市政府主要負責人，並決定事故查處實行掛牌督辦，嚴查遲報瞞報過程，依法依規嚴肅追責，給遇難者家屬和社會一個交代。