山東礦難｜記者醫院採訪遭安保人員打傷　當事人：有誤會，已和解

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-01-26 12:30

山東棲霞市早前發生礦難，事故中22名礦工被困，此後11名生還，10名遇難，1名仍在搜尋。 一名女記者周日（1月24日）到市人民醫院採訪傷者，卻遭多名安保人員圍毆致傷。據了解，該院正為本月初棲霞笏山金礦爆炸事故中獲救的礦工提供治療。 棲霞市相關部門表示，當時記者希望入院採訪拍攝，為「確保救護通道安全暢通」，安保人員未有允許記者進入。當事人崔立霞今日（1月26日）發聲明稱，目前雙方已達成和解、消除誤會，身體已無大礙。

涉事者為山東廣播電視台綜合廣播女記者崔立霞，她在棲霞市人民醫院正常採訪時遭多人毆打。昨日（1月25日），經棲霞市中醫院檢查，崔立霞腿部骨挫傷、韌帶撕裂、半月板損傷等多處受傷。

由現場片段可見，現場停泊多輛警車，多名身穿制服的男子朝崔立霞衝過去，阻止她拍攝。她質問對方「幹甚麼」時疑仆倒在地，隨即發出一聲慘叫並稱「啊我的腿！我的腿崴了！你們幹甚麼！」。

在長達一分鐘的片段中，崔立霞始終在哭喊「救命啊」，又質問在場眾人「你們還是人民警察嗎？你們幹甚麼請問？」。不過，在場人士未有回應她，反而不顧她受傷，衝過去搶奪其拍攝設備，並不斷重覆稱「別錄了，別錄了」。

崔立霞腿部骨挫傷、韌帶撕裂、半月板損傷等多處受傷。（網上圖片）

棲霞市宣傳部工作人員回應稱，棲霞笏山金礦爆炸事故中獲救的礦工，正在棲霞市人民醫院接受治療，醫院現時已封閉；由於礦工需要靜養，採訪或拍攝需等身體情況穩定後再作打算，目前只讓家屬入院照料，禁止閑離人等進出。

崔立霞發聲明稱，部分網傳消息誇大，當時因溝通不暢才發生爭執，目前雙方已達成和解。（微博）

山東廣播電視台今日在官方微博發布崔立霞的聲明還原事件。崔立霞指出，周日下午2時許到棲霞市人民醫院採訪，在門口被安保用身體阻擋，對方稱是救治任務緊急，不能阻礙救援通道；由於她想盡快完成採訪任務，急着上前和工作人員交涉，過程中不慎摔倒導致左膝部位受傷。

崔立霞表示，當地相關部門事後及時與她溝通，並到其入住的賓館看望慰問；當時雙方因溝通不暢才發生上述事件，目前已達成和解，消除誤會。

（綜合報道）