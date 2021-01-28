林鄭述職｜官媒劃重點：習近平強調愛國者治港　港澳辦主任與會

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-01-28 10:58

國家主席習近平昨日（27日）下午在北京，以視像形式聽取了香港特別行政區行政長官林鄭月娥2020年度的述職報告。 共青團北京市委機關報《北京青年報》的微信公眾號「政知見」今日（28日）指出，與以往不同，是次述職除了有國務院港澳辦主任夏寶龍參與，習近平更特別提到港區國安法及愛國者治港等議題。

習近平聽取林鄭月娥述職報告。（新華社）

十九大後，習近平共聽取了林鄭月娥四次述職報告，時間分別是2017年12月15日、2018年12月17日、2019年12月16日和2021年1月27日。在以往，林鄭月娥都是赴京述職，會見地點一般在中南海瀛台。惟受新冠肺炎疫情影響及防控需要，是次述職報告時間延遲了1個月，並首次以視像形式進行。

2019年參加會見的人中，多了中央政法委員會書記郭聲琨。而2021年，則增加了國務院港澳辦主任。據《新聞聯播》畫面顯示，本次參加述職會見的官員除了國務院副總理韓正、中央辦公廳主任丁薛祥、中央政法委書記郭聲琨、中央統戰部部長尤權，更有去年2月上任的港澳辦主任夏寶龍，他們均為目前參與港澳事務工作的重要人員。

港澳辦主任夏寶龍參與林鄭月娥2020年度的述職報告會。（央視截圖）

習近平提到，前一段時間，香港爆發第四波疫情，對市民生命安全和身體健康造成威脅，工作生活造成許多困擾，對此他非常關心、擔憂。同時，港府在過去一年應對修例風波、新冠肺炎疫情和外部環境不利變化帶來的多重嚴重衝擊，想方設法維護秩序、防控疫情、紓緩民困、恢復經濟，已取得一定的成效。

習近平聽取林鄭月娥述職報告。（新華社）

習近平又提到港區國安法，指出全國人大常委會制定頒布港區國安法後，林鄭月娥帶領特別行政區政府堅決執行，依法止暴制亂，努力推動香港重回正軌；在涉及國家安全等大是大非問題上，林鄭月娥立場堅定、敢於擔當，展現出愛國愛港的情懷和對國家、對香港高度負責的精神，中央對此表示充分肯定。同時，習近平還請林鄭月娥轉達他對受到美國無理制裁的港府有關官員的親切慰問。

去年11月，港府按照全國人大常委會決定，宣布4名立法會議員楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及梁繼昌，因宣揚或者支持「港獨」主張、拒絕承認國家對香港擁有並行使主權、尋求外國或者境外勢力干預香港特別行政區事務，或者俱有其他危害國家安全等行為，而喪失立法會議員資格。

在是次述職會見中，習近平特別提到「愛國者治港」，強調香港由亂及治的重大轉折再次昭示了一個深刻道理，就是要確保「一國兩制」實踐行穩致遠，必須始終堅持愛國者治港，中央特區的全面管治權才能得到有效落實。

（政知見）