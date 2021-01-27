林鄭述職︱習近平憂港疫情　讚林鄭敢於擔當 　慰問受美制裁官員

撰文： 鄭寶生 羅家晴 最後更新日期： 2021-01-27 20:19

行政長官林鄭月娥今日（27日）以視像形式向國家主席習近平及國務院總理李克強述職。過去行政長官均是親赴北京述職，林鄭是次在港以視像形式述職，為歷來首次。 據內地《新聞聯播》，習近平會見林鄭月娥時表示，對香港第四波疫情很擔憂，中央全力支持特區抗疫，又讚揚林鄭在國家安全等大是大非問題上，立場堅定、敢於擔當，對林鄭和特區政府的表現是充分肯定的。 習近平又透過林鄭月娥，向被美國無理制裁的官員致以慰問。

習近平：對香港疫情很擔心 全力支持特區抗疫

在北京，國家主席習近平以視像連線方式，聽取香港特首林鄭月娥和澳門特首賀一誠述職報告，林鄭月娥匯報政府過去一年的工作及肺炎疫情防控等情況。

習近平指，因為疫情防控需要，這次採取視像連線方式聽取述職報告，他先向全港市民致以深切慰問，新冠肺炎已經持續一年多，對世界帶來嚴重衝擊，香港作為高度開放的國際城市，所受的影響比較大，「前一段時間，香港爆發第四波疫情，對市民生命安全和身體健康造成較大威脅，也給大家工作生活造成許多困擾。我很關心、很擔憂。中央政府已經並將繼續採取一切必要措施，全力支持香港特別行政區抗擊疫情。」

他呼籲大家要堅定信心，團結抗疫，強調祖國永遠是香港強大後盾，眼前的困難一定能戰勝。

▼林鄭過去三次均在12月中赴北京述職，今年因疫情而改變做法▼

在涉及國家安全等大是大非問題上，你立場堅定、敢於擔當，展現出愛國愛港的情懷和對國家、對香港高度負責的精神。中央對你和特別行政區政府履職盡責的表現是充分肯定的。 習近平評林鄭月娥

讚林鄭立場堅定、高度負責

習近平表示，一年來和香港特區政府沉著應對修例風波、新冠肺炎疫情和外部環境不利變化帶來的多重嚴重衝擊，想方設法、維護秩序、防控疫情、紓緩民困、恢復經濟，已取得一定的成效。

他特別指出，全國人大常委會制定頒布《香港國安法》後，已帶領香港特別行政區政府堅決執行，依法止暴制亂，努力推動香港重回正軌，林鄭在國家安全等大是大非的問題上，立場堅定、敢於擔當，展示出愛國愛港的情懷和對國家、對香港高度負責的精神，中央對她和特別行政區政府盡責的表現充分確定。

▼去年8月遭美國財政部列入制裁的中港官員名單及理由▼

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強調「愛國者治港」 慰問受美國無理制裁官員

習近平又指，香港「由亂轉治」的重大轉折，再次展示深刻的道理，那就是要確保「一國兩制行」穩至遠，必須始終堅持「愛國者治港」，這是關乎國家主權、安全發展的利益，亦關乎香港長期繁榮穩定的原則。只有做到愛國者治港，中央對香港特別行政區的全面管治權才能得到有效落實，憲法和《基本法》確立的憲制秩序，才能得到有效維護，各種深層次問題才能得到有效解決，香港才能實現長治久安，並會展現中華民族偉大復興作出應有的貢獻。

林鄭：感謝中央支持 繼續無畏無懼工作

習近平請林鄭月娥，轉達他對遭到美國無理制裁的香港有關官員的慰問。林鄭月娥回應指，充分感謝中央對香港的關心和支持，她將帶領香港特別行政區管治團隊，竭盡所能，加倍努力地工作，無畏無懼地的克服困難，讓香港重新出發，邁步向前。

主管港澳事務的國務院副總理韓正、中央辦公廳主任丁薛祥、中央政法委書記郭聲琨、統戰部部長尤權、港澳辦主任夏寶龍等參加了上述活動。

▼今年1月中美國制裁中港官員名單▼

讚澳門處理疫情快速、有力

國家主席習近平又以視像連線方式，聽取澳門特首賀一誠述職報告。習近平表示，2020年是賀一誠和新一屆特別行政區政府的開局之年，面對突如其來的新冠肺炎疫情，「你們快速反應、措施有力，較短時間內控制疫情，迄今已連續超過300天沒有本地新增確診病例，贏得了澳門市民和各有關方面高度讚譽。」

習近平指，在防控疫情的同時，澳門採取有力措施恢復經濟、紓解民困，取得積極成效，促進澳門社會和諧，中央對賀一誠和特區政府的工作，是充分肯定的。

習近平表示，中央始終關心澳門同胞的福祉、關心澳門发展，將繼續全力支持澳門統籌疫情防控和經濟社會发展，支持澳門完善維護國家安全的法律制度和執行機制，支持澳門加快經濟適度多元發展，支持澳門更好融入國家發展大局，把具有澳門特色的「一國兩制」成功實踐不斷推向前進。

賀一誠回應說，衷心感謝中央對澳門的關心和支持，他將繼續團結帶領澳門社會各界人士，切實履行維護國家主權、安全、發展利益的憲制責任，對接國家「十四五」規劃和國家新發展格局。