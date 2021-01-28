貴州女罵幹部「草包」遭拘　欲聯繫律師竟被警告知「港片看多了」

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-01-28 16:13

貴州貴陽市的任女士早前因在小區業主群組與社區支書發生言語糾紛，在微信罵劉某是「草包支書」，因而被畢節市警方跨市帶走行拘，引發網絡熱議。 至周二（26日）深夜，畢節市公安局通報，當初傳喚程序違法，依法撤銷對任女士的行政處罰決定。 任女士近日接受內媒專訪，披露案件更多細節。她提到自己收到拘留通知後，曾要求聯繫律師，惟當局竟回應稱她「港片看多了」。

現住貴陽的任女士此前在畢節市生活，去年9月，她在小區業主群質疑業委會不召開業主大會，便暗箱操作擅自讓新物業公司通過試用期的行為時，因不滿社區支書劉某的「開不開業主大會，怎麼開是業委會的事」的回應，而罵了對方是「草包支書」。任女士透露：「當時就覺得很生氣，然後就發了那一句，是發到另外一個維權群的，結果就有人截圖。」

之後，劉某報警追究，任女士先後在9月12日、11月3日接到畢節市七星關區洪山派出所電話，要求她去畢節協助調查。不過已在貴陽生活的任女士認為對方不符合程序，警官證、傳喚證她都看不到，不能辨識對方身份，於是要求對方跟她轄區的派出所聯繫就行了，然而對方卻認為任女士是在挑釁他。

不久，任女士在下午約4時通過電子貓眼看到家門口有4個人，直到快5時回家進家門之後，發現他們仍在門口，於是報警。可是當她為到場的貴陽警員開門，並準備出示電子貓眼的片段時，洪山派出所的民警便衝上來，確認她身份後就直接上手銬把她銬到了畢節市，「我們轄區派出所的警察當時也搞不清楚什麼情況，都還在問他們是誰」。

任女士罵「草包支書」，後被跨市行拘。（北京晚報）

任女士又透露，被押送期間，她全程坐後排，手銬也往後拷，她曾要求把手銬放前面，但被拒絕。而在做完筆錄，下發拘留通知時，她曾提出申辯，惟對方沒有聽取；收到拘留通知後，她要求聯繫我家人被拒，再要求給律師打電話時，對方竟稱她「港片看多了」。最後經審訊，七星關分局在11月4日對其作出拘留3日的行政處罰決定。事後，她通過畢節警務督察電話舉報程序違法，惟對方沒有照規定60天給予答覆。

2020年12月14日，任女士向畢節市公安局提出了行政複議。畢節公安局周二發布通報，指任女士確存在微信群侮辱他人的行為，且拒絕配合七星關分局洪山派出所調查，該所遂進行異地傳喚；經審查，該傳喚程序違法，依法撤銷七星關分局對任女士作出的行政處罰決定，並責令該局依法處理後續相關事宜。至於涉案派出所所長及辦案民警已停職接受調查。另外，劉某前夫趙某為七星關分局民警，二人已於2014年7月10日離婚。七星關區紀委監委已經成立調查組，介入調查案件是否存在辦關係案、人情案等違法違紀問題。

縱使行政處罰決定已撤銷，不過任女士仍覺得不公正，認為撤銷的原因說是程序違法有點避重就輕，事情的本質在於當局對「草包」兩個字的定性。對此中國人民大學公共管理學院教授王叢虎認為，任女士只是在特定的情景下，可能說了一些表達不太適當的言語，並沒有構成違反治安管理處罰法中「公然侮辱他人或者捏造事實損害他人的」的規定，強調行為人只有主觀惡意並且有一種持續的行為，才可以認定其違背。

（央廣網）