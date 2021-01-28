中美關係｜國防部：遏制中國是不可能完成的任務

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-01-28 16:31

周四（28日）下午，國防部舉行例行記者會。國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙表示，美國想要遏制中國是「不可能完成的任務」，最終只會搬起石頭砸了自己的腳，並用英文說，「To Contain China, Mission Impossible」。

國防部表示，遏制中國是不可能完成的任務，最終只會搬起石頭砸了自己的腳。（國防部）

有記者問及，「中方如何看待特朗普政府任期內的中美兩軍關係？對未來兩軍關係的發展又有何展望」？

對此，吳謙稱，特朗普政府任內，中美兩國關系出現嚴重困難，兩軍關系也面臨很多風險與挑戰，事實證明，遏制中國是不可能完成的任務，最終只會搬起石頭砸了自己的腳，To Contain China, Mission Impossible！

他說，當前，中美兩國兩軍關係站在新的歷史起點上。中方希望美新政府同中方共同努力，秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，加強對話，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定向前發展。

吳謙指，新年伊始，中美兩軍開展了一些務實性交流。1月26日至27日，中美兩軍舉行搜尋美軍戰俘與失踪人員遺骸視頻工作會議，就美方關注的案例及兩軍合作深入交換了意見，體現了中方在人道主義領域對美方關切的重視。

吳謙強調，希望美方本著相同的專業素養和職業精神，與中方相向而行，妥善處理中方在兩軍關係領域存在的關切，加強溝通，管控風險，避免危機，推動兩軍關係沿著正確軌道向前發展。

（國防部網站）