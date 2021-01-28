布林肯：中美關係為美最重要雙邊關係　兩國有對抗亦有合作

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-01-28 09:29

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）1月27日舉行宣誓就職儀式，他同日在記者會上談及中美關係，稱中美關係是美方在未來世界上最重要的雙邊關係。布林肯強調在氣候變化等共同利益上與中國進行合作，但他公開批中國在新疆犯下「種族滅絕」。

2021年1月27日，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris，右）在華盛頓白宮的艾森豪威爾行政大樓（Eisenhower Executive Office Building）舉行宣誓儀式，布林肯宣誓就任國務卿。（AP）

美國新任國務卿布林肯27日承諾將對抗中國，同時尋求在氣候變化等共同利益上與中國合作。

布林肯在擔任國務卿後的首次新聞發布會上回答記者提問時說：「美中關係可以說是未來世界上最重要的雙邊關係。」

布林肯說：「這種關係愈來愈帶有一些對抗性（adversarial）的一面。」布林肯形容雙方有競爭，但亦能夠合作，並稱在氣候變化問題上合作，符合中美兩國利益。

他又說：「我認為，也希望，我們將能夠繼續這樣做，這符合我們外交政策的大背景，符合我們與中國的許多關切問題，而這是我們需要解決的問題。」

布林肯在新聞發布會上被問及，在他的前任、前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）1月19日表示中國在新疆對穆斯林犯下種族滅絕罪行後，如何可能與中國合作。布林肯對此回應說：「我的判斷是，（中國）對維吾爾人所犯下的種族滅絕（罪行）並沒有改變。」

此前，布林肯在1月19日舉行的參議院提名確認聽證會上說，他對蓬佩奧有關中國在新疆犯下種族滅絕罪行的指控表示「贊同」。