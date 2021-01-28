瀋陽「廁改」問題重重：8萬廁所5萬棄用　村民零下20度戶外如廁

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-01-28 18:40

為改善農村如廁條件，遼寧瀋陽市在2016年至去年間投入上億元推進「廁所革命」，然而官媒近日走訪發現，部分地方的改造廁所存在設計缺陷大、工程質量差、後續保障弱等多方面問題，如有八旬村民因改建的廁所一遇低溫就結冰堵塞，結果不得不在攝氏零下20度的戶外用鐵桶如廁。 而5年來，政府改建的8萬餘個廁所中，有超過5萬個被棄用，造成資源浪費。 對此，官媒評論批評，惠民工程成「傷心工程」，歸根結底是作風不實、形式主義作怪。

內媒日前走訪瀋陽市遼中區下萬子村一戶農家發現，屋的西牆外放置了一個墊著毛巾的鐵桶，而該鐵桶竟然就是八旬老村民寒冬之下的「方便之地」。然而就在鐵桶後面，便有一座由當地於2018年改建的廁所，但門口堆滿了木板等雜物。村民表示，該廁所形同虛設，根本無用，因為一遇低溫便會結冰堵塞，他也不能每次上廁所都專門煮熱水先沖一遍，而如果晚上實在太冷時，他就只能在屋內上廁所，再拿出來倒。

因改建的廁所一遇低溫便會結冰堵塞，村民不得不冒着嚴寒在室外「方便」。（新華社）

事件並非個案，于洪區、遼中區多座村莊都有相關的「尬廁」情況。例如，遼中區六間房鎮長崗子村一名婦人氣憤地介紹，改建的廁所竟在廚房，不僅正對着灶台，沒有任何遮擋，還沒有給排水系統，「完事我還得自己舀水沖，這不沒事找事嗎」。

另一名于洪區光輝街道三台村的婦人也表示，改建根本就是勞民傷財，其家的廁所現在堆滿了各類冬儲菜，「幾乎沒人用，冬天放雜物，夏天接上水龍頭當淋浴」。

報道指，除極少數村民會在夏天偶爾用上改造廁所，其餘大部分人都只將其用做儲藏室，更有人擅將廁所基坑內的塑料桶挖出來當廢品換錢。

另外改造建設中亦存在形式主義問題，例如于洪區平羅街道三家子村一戶人家已搬走10年，但當局不管有沒有人住，只按戶裝廁所，結果出現被廢棄的房屋院內有嶄新的改建廁所這種怪現象。

平羅街道三家子村出現被廢棄的房屋院內有嶄新的改建廁所的怪現象。（新華社）

同時，部分廁改工程更有腐敗隱患。自前年起，瀋陽農村廁改政府補貼標準為每座室內廁所4500元（人民幣．下同）、室外廁所3500元，然而多名民眾反映村中通知的補貼僅為1500元，且也沒人領到錢，如于洪區平羅街道青堆子村一村民透露，負責人當時聲稱是政府免費挖坑放塑膠桶，每家給補貼用來買馬桶自裝，但他們到目前也沒有收到錢。

雖然當局已對現象有所察覺，在前年至去年期間採取了一些措施應對，取得一定效果，但仍出現「正對灶台建馬桶」、「補貼上下不統一」、「支付慢」等新問題。對此，中國社會科學院法學研究所副所長李洪雷表示，應依法追究決策質量存在嚴重缺陷或腐敗等違法違紀的情況，同時建議負責人應更重視入戶檢查農村廁所改造是否實用，避免紙上談兵。

官媒周四（28日）亦就事件發表評論文章，強調落實推進「廁所革命」絕不能欺上瞞下，更不能「忽悠」百姓；惠民工程變成「傷心工程」，與基層幹部政績觀錯位、責任心缺失脫不了關係，民眾的話是狠狠打在了形式主義的臉上。

文章續指，惠民工程必須傾聽民聲，心懷民生，除改設施、改環境，農村廁改更要改觀念、改作風，推進廁改絕不能「一刀切」，而須結合實際、因地制宜。相關工程亦必須配套嚴格的監管和督促機制，從方案規劃、工程立項、項目實施等各個環節全流程監管，嚴防腐敗和作風問題。

（綜合報道）