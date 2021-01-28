春運2021｜首日預計發送旅客1991萬人次　鐵路僅400萬人次大跌66%

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-01-28 18:15

內地春運在周四（28日）拉開帷幕，交通運輸部表示，預計今年的客流量將明顯減少，發送旅客11.52億人次左右，日均2880多萬人次，比2019年下降六成多、比2020年下降兩成多。 據介紹，春運首日全國預計發送旅客1991萬人次，其中鐵路預計發送400萬人次、公路1500萬人次、水路37萬人次、民航54萬人次。

春運首日鐵路預計發送旅客僅400萬人次，同比下降66%。（中新社）

以鐵路為例，首日發送旅客量同比下降66%。國鐵集團指為落實疫情防控要求，響應國家「就地過年」的號召，今年春運客流總體下降。鐵路部門計劃安排開行旅客列車6595列，比2020年春運首日減少3307列，下降33.4%。鐵路部門已根據客流變化，在保證旅客出行需求和主要方向及各個地區通達性的基礎上，動態調整部分旅客列車開行方案，同時亦將火車票預售期從30天調整為15天，並優化完善退票改簽規則，方便旅客靈活調整出行計劃。

國鐵集團又指，各地鐵路部門加強疫情防控，落實便民利民服務措施，努力為廣大旅客營造平安健康的旅行環境。例如北京局集團公司在管內178個車站進出站通道配備門式測溫設備242套，紅外測溫設備395套，手持測溫儀2283個，應急處理箱和專用測溫包533個，設立發熱旅客留觀點345個，嚴格把好站車防控關口。

此外，廣州局集團公司亦在管內116個車站安裝了266台掃碼取口罩設備，為有需要的旅客免費提供口罩。南寧局集團公司利用顯示屏、宣傳標識、廣播等途徑加強健康防護知識宣傳，引導旅客佩戴口罩、間隔排隊。

（綜合報道）