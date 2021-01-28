內地春運今正式開啟　河北隆堯縣祭最嚴「返鄉令」：乾脆不要回來

撰文： 南希 最後更新日期： 2021-01-28 13:10

內地春運今日（28日）正式啟動，官方力倡「就地過年」。河北省刑台市隆堯縣為了防控新冠肺炎疫情，日前發布被稱為「最嚴返鄉令」的通知，呼籲當地民眾對在外想要回家的親屬講清形勢，講清政策，「乾脆點，叫他們不要回來」。

中國春運開啟，因疫情影響，各地對返鄉人員嚴加防控。（新華社）

隆堯縣委宣傳部微信公號「隆堯發布」周一（25日）發出《吿全縣群眾書（四）》，並配發音頻版本，強調「自覺就是自救，居家就是居安。居家14天，就能過好年」，提到今年和往年不同，疫情形勢還很嚴峻，呼籲當地民眾轉吿在外的家人和朋友，今年春節就不要回來，更強調「就地過年」是一種責任，也是一種擔當，也是為國分憂。

如果親屬實在要回來，隆堯縣提到幾條最新規定，包括：從中高風險地區回來的，一律集中隔離21天，過年也不能和家人見上面，費用得自理；從低風險地區來的，得帶着健康碼、核酸檢測證明、介紹信，回來後一律居家隔離14天，還得定期核酸檢測，費用都得自理；全縣政府機關、企事業單位工作人員一律在所在地過年，不准出縣，「你也不要叫人家外邊人害怕咱，你要實在要出去，得提前3天報備，嚴格審批」。

隆堯縣發布的《吿全縣群眾書（四）》。（微信圖片）

及至周四，隆堯縣又發出了《告全縣群眾書（五）》，再次強調「光憑回家過個年，就別回來了」，並指近日對違法出行、不遵守居家隔離制度行為加大打擊力度，已處理20多宗案件。「20日，魏家莊鎮牛張村的張某某等兩人，私自從農田步行出村。派出所對張某某等兩人行政拘留七日……25日晚上，尹村鎮彭村有5人，私自從石家莊回來，未經允許進入村莊，行政拘留5天。」

持核酸檢測陰性證明返鄉從1月28日春運開始後實施，至3月8日春運結束後截止。（新華社）

此前，國家衛健委明確春節返鄉需要持7日內核酸陰性證明的政策，明確三類人適用政策，包括跨省份返鄉人員；來自省內中高風險區域所在地市的返鄉人員；省內進口冷鏈食品從業人員、口岸直接接觸進口貨物從業人員、隔離場所工作人員、交通運輸工具從業人員等重點人群。

但據不完全統計，已有北京、雲南臨滄、江西南昌、四川達州、湖南長沙、甘肅武威等地，要求從低風險地區返鄉的人員，也需持近期的核酸檢測陰性證明。

國家發改委新聞發言人趙辰昕周三（27日）在國務院聯防聯控機制發布會上表示，就地過年政策是分級分類的，中高風險地區要嚴格執行相關規定，低風險地區倡導就地過年；各地方在政策執行時，不能擅自「加碼」、「層層加碼」，更堅決不允許「一刀切」，要給人民群眾多些便利。