世衛專家組在華行程將有座談走訪考察　衛健委主任與譚德塞通電話

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-01-28 20:45

外交部發言人趙立堅在周四（28日）的例行記者會上介紹，世界衛生組織國際專家組已於當天結束集中隔離，會繼續在華展開溯源交流合作。

趙立堅指，世衛專家組下一步將在符合中國相關防疫規定前提下，繼續在華開展溯源交流合作，包括座談、走訪、考察等活動。趙立堅表示，各項活動都應符合科學溯源原則，都應以預防未來風險、保護人民生命安全和健康為最高目的。

世衛專家組乘車離開隔離酒店。（美聯社）

另一方面，官方傳媒披露，中國國家衛健委主任馬曉偉，在周三（27日）與世衛總干事譚德塞通電話，主要就大流行防範和應對評估以及病毒溯源科學合作交換意見。馬曉偉指出，自新冠疫情報告以來，雙方多次通話通信並會見，保持密切溝通交流，攜手務實合作，取得積極成效。中國願與世界衛生組織一道，繼續支持大流行防範和應對獨立小組、《國際衛生條例》審查委員會工作，推動其開展科學、客觀、全面、均衡的評估和審查，並為助力全球防範和應對未來的突發公共衛生事件提出切實可行的建議。

報道並稱，譚德塞讚賞雙方長期以來的有效合作，感謝中國對專家組的周到安排，對雙方業已開展的深入交流進展感到滿意。雙方將共同努力，完成好此次在華溯源科學合作。

（綜合報道）