默克爾：中國及世衛處理疫情上存在缺失

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-01-27 13:24

世界經濟論壇在瑞士達沃斯（Davos）舉行，德國總理默克爾（Angela Merkel）1月26日在論壇上發表視像講話時表示，中國在處理新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情初期時欠缺透明度，與及世界衛生組織的政策不足。

圖為火1月26日，德國總統默克爾以遙距視像形式出席世界經濟論壇達沃斯會議。（Reuters）

默克爾在發言時，提到新冠肺炎疫情是百年一遇的大災難，曝露出社會的弱點，其中默克爾批評中國及世衛在疫情上的處理缺失。她稱，「坦白說，在疫情剛開始爆發時，我們做不到我們應該給予的透明度，例如中國在公布有關病毒起源時的訊息，與及世衛在發布資訊的政策。」

默克爾表示多邊主義的世界，不僅意味着進行合作或共渡時艱，還需要表現出透明度。

默克爾表示為應對世衛組織在處理這次疫情的缺失，領導人應「放眼未來並加強世衛組織」。默克爾稱美國新任總統拜登（Joe Biden）重新加入世衛組織的決定，發出了「非常好的訊息」。

針對疫情，默克爾又表示，各國從疫情中復蘇將可能比想像中要困難：「疫情給我們的社會和經濟留下了深刻的烙印。可以肯定地說，這將決定我們未來幾年的生活及經濟活動的方式。」