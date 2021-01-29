BNO｜英國宣布1月31日起開放簽證服務　駐英使館促立即糾正錯誤

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-01-29 10:25

英國政府宣布，1月31日起開放持英國國民（海外）（BNO）身份的人士申請簽證。BNO持有人和合資格家屬如果持有具生物特徵辨識的BNO護照、香港特區護照或歐洲經濟區護照，從2月23日起，可以透過手機應用程式申請，毋須到簽證申請中心。 對此，中國駐英大使館周五（29日）回應表示，香港已經回歸中國，香港事務純屬中國內政，敦促英國立即糾正自身錯誤。中方已多次表明嚴正立場，並將做出有力回應。

中國駐英國大使館表示，中方已多次表明嚴正立場，並將做出有力回應。（資料圖片）

駐英大使館發言人表示，中英曾就BNO護照問題互換備忘錄，英方在備忘錄中明確承諾不給予持有BNO護照的香港中國公民在英居留權。如英方不顧中方強烈反對和一再交涉，為有關人員在英居留和入籍提供路徑，將嚴重違背自身承諾，嚴重干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。

發言人其強調，香港已經回歸中國，香港事務純屬中國內政，絕不容任何外國以任何方式乾涉。中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，全面準確貫徹「一國兩制」方針和維護香港長期繁榮穩定的決心堅定不移，實施香港國安法的決心堅定不移，反對任何外部勢力干預香港事務的決心堅定不移。中方敦促英方認清香港已回歸中國的現實，立即糾正自身錯誤，停止以任何方式乾涉香港事務和中國內政，否則必然是搬起石頭砸自己的腳。

根據英國最新的「5+1」政策，BNO持有人和合資格家屬可以到英國居住、讀書和就業，五年後可以申請居留，一年後就可以申請入籍。

（綜合報道）