BNO│林鄭：料不會有很多人願意移居英國　被問競逐連任如此答…

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-01-28 23:04

滙控行政總裁祈耀年（Noel Quinn）早前接受英國國會質詢，行政長官林鄭月娥接受傳媒訪問時回應，指「樂見」滙控繼續拓展香港業務，又認為不會有很多人原意移居英國。

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指祈耀年因遵守香港法律而受煎熬 樂見匯控續拓展港業務

林鄭月娥接受《彭博》專訪時指，祈耀年「因遵守香港法律而受到煎熬（grilled）。她稱香港的監管制度「基於規則」，而美國則是「政治主導」。林鄭表示理解為何人們和公司正考慮尋找其他地方代替香港，但強調資金並沒有流走。

對於中美衝突，林鄭認為中國可能不會對遵守美國制裁的金融機構採取行動。她指政府將繼續與香港的銀行業合作，在本港及大灣區發展業務，指「這是香港的優勢所在」。

「尊重任何人移居的決定」

對於英國有意放寬BNO獲得英國公民身份的做法，林鄭認為不會有很多人願意搬到英國。她指英國國民健康服務體系正面臨巨大壓力，同時讚賞香港醫療體系。不過她補充，她尊重任何人移居的決定，又說政府需要努力改善居民生活。

香港以至全球經濟均受到新冠肺炎影響，林鄭表示香港經濟今年可能有增長，指出去年下半年本港出入口數據有改善，這經濟復甦的跡象，一旦解除疫情帶來的限制，林鄭預期在零售及餐飲業的消費將會增加，又指有必要創造就業。

指如不越紅線 國安法容許政治反對者

《港區國安法》實施至今，不少民主派人士被捕，林鄭說國安法容許在不越過紅線的情況下有反對派（ political opposition）。被問2022年會否競逐連任，林鄭就表示不會回應。

另外，林鄭1月28日接受美國媒體消費者新聞與商業頻道（CNBC）訪問時，亦被問及競逐連任問題，她同避答，僅稱「很多時候最困難的工作會留給女人來做，我剛好是其中之一。」