北京冬奧｜國家速滑館「冰絲帶」首次製冰成功　採先進環保技術

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-01-23 17:16

北京冬奧運會將於2022年2月4日至2月20日在北京市和河北省張家口市聯合舉行。 北京市重大項目辦周五（22日）透露，國家速滑館「冰絲帶」順利實施首次製冰，製出速度滑冰賽道。該館冰面面積達到1.2萬平方米，令其成為世上最大的採用二氧化碳跨臨界直冷製冰技術打造的多功能全冰面。

報道指，作為2022年北京冬奧會標誌性場館的國家速滑館，是唯一新建冰上競賽場館，並應用了目前世界最先進環保製冰技術，是唯一採用二氧化碳跨臨界直冷製冰技術的冬奧速滑場館，以此達到趨近於零的碳排放值，大幅提升製冰能效。

首次製冰於1月初啟動，北京冬奧組委為此還特聘了製冰師馬克，領導國內外團隊開展聯合製冰，以確保冰面質量達到冬奧標準。最終，經過底板清潔、底冰澆築、噴漆劃線、分層多次澆冰、冰眼敷設、防撞墊安裝等工序，該速度滑冰賽道得以成功完成並亮相。

該館冰面比賽區規劃了3條400米速滑比賽道、1條速滑比賽練習道、1塊60米乘30米多功能冰場、1塊61米乘31米多功能冰場，以及1塊活動冰場。冰面於賽後可分區製冷，實現場館「同時運行、不同使用」。

同時，場館製冰系統集成設計和冰板結構設計已取得專利。而為打造「最快的冰」，冰板層施工以60多天完成製冰鋼管8574道焊口焊接，製出水平高差約4毫米的混凝土冰板層，另外冰面溫差被控制在攝氏0.5度內。

圖輯｜習近平考察2022年冬奧會及殘奧會籌辦工作：

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北京：將結合疫情變化及時調整冬奧會辦賽策略

此外，北京市十五屆人大四次會議周六（23日）開幕，審查了《北京市國民經濟和社會發展第十四個五年規​​劃和二〇三五年遠景目標綱要（草案）》。報道指，北京市將全力辦好北京2022年冬奧會和冬殘奧會，並制定北京冬奧會公共衛生、疫情防控工作方案和應急預案，結合新冠肺炎疫情變化及時調整辦賽策略。

（新華網／北京青年報）