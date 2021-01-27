進口車厘子驗出新冠病毒　內地價格跌半要「論斤賣」再附檢測證明

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-01-27 18:42

1月21日，江蘇省無錫市一份進口車厘子表面檢出新冠病毒陽性，事後不少民眾對購買車厘子有所恐慌及擔憂，本應在農曆新年期間生意興隆的車厘子市場一時之間陷入僵局，價格更暴跌一半。 商家為解決車厘子滯銷的問題，不但從以往的「論克賣」變成「論斤賣」，更積極為車厘子做病毒檢測，並在線上以及線下平台公開展示。

內地的進口車厘子價格暴跌，商家被迫從以往的「論克賣」變成「論斤賣」。（中新社）

一名生果商家在受訪時直言，車厘子表面帶有新冠病毒的消息被報道後，車厘子的價格當日就大跌一半。隨後更有網購平台調整銷售策略，將原本「論克賣」的車厘子，變成「論斤賣」，上架5斤裝、10斤裝等規格的車厘子。

為了化解顧客對車厘子消費的擔憂，有不少生果商家甚至為車厘子進行抽樣病毒檢測、消殺等措施，再將相關證明文件上傳至網上公開展示，甚至商家的車厘子，每批次都會有檢驗檢疫證明、病毒檢測陰性證明及消毒證明。

外賣平台「餓了麼」推出的「車厘子安心送」頻道。（中新網）

對於食品驗出新冠病毒陽性所帶來的安全性問題，中國疾控中心副主任馮子健在接受央視訪問時就重申，陽性並不意味一定有傳染性，要看受污染的程量，以及病毒是不是活性。馮子健指，無錫今次在進口車厘子檢測到的新冠病毒陽性，實際上病毒載量很低，不會造成太大的感染風險。

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友亦稱，病毒檢測呈陽性，有可能是活病毒，但也可能是死病毒或病毒片段，不一定代表有傳染性。只要注意手衛生，吃水果前用流水清洗，應該就不會有感染的風險。

（中新網）