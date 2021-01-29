《環球》總編胡錫進被舉報桃色醜聞　紀檢確認失實並將追究舉報者

撰文： 李亭 最後更新日期： 2021-01-29 21:50

官方傳媒《環球時報》總編輯胡錫進早前捲入桃色醜聞，被副總編輯段靜濤實名舉報與該報員工及另一名前員工長期保持不正當關係，並且分別育有一名私生子。 1月29日，環球時報社召開中層以上領導幹部會議，駐人民日報社紀檢監察組在會上通報核查結果，指段靜濤的舉報沒有事實依據及失實，將根據調查結果追究段靜濤的紀律責任。

圖為2018年10月20日，胡錫進（左）在新疆採訪。（微博）

據此前報道，在去年12月初，胡錫進被段靜濤實名舉報，胡錫進隨即在微博上闢謠，強調「相關指控完全是誣陷」，又段靜濤是奪權未遂而誣陷舉報，「她（段靜濤）說中紀委正在調查我，但我可以用辭職保平安。她對我說，她不是在請求我，而是與我談判。但是第二天，她又給我發微信，說自己像『中了邪一樣』，『胡說八道』，對不起我的『救命之恩』（幾年前我的確救過她的命）。」

中紀委國家監委駐人民日報社紀檢監察組的通報就指，經核查，段靜濤舉報胡錫進的問題沒有事實依據，舉報問題失實，將根據調查結果追究段靜濤的紀律責任。通報並提到，段靜濤在會上有作深刻檢討，她表示對自己的衝動行為非常後悔，向胡錫進和無端受到牽連的同事道歉，將誠懇接受組織作出的處理決定，以實際行動改正錯誤。

（綜合報道）