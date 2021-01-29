習近平主持中央政治局集體學習　要求確保「十四五」開好局起好步

撰文： 褚文 葉琪 最後更新日期： 2021-01-29 21:57

官方傳媒報道，中共中央政治局在周四（28日）下午舉行第27次集體學習，內容聚焦要做好中國「十四五」時期的重點工作。 中共總書記習近平在主持學習時強調，新發展理念是一個系統的理論體系，回答關於發展的目的、動力、方式、路徑等一系列理論和實踐問題，闡明中共關於發展的政治立場、價值導向、發展模式、發展道路等重大政治問題，全黨必須完整、準確、全面貫徹新發展理念，確保「十四五」時期中國國發展開好局、起好步。

習近平指，今年是「十四五」開局之年，也是中國共產黨成立100周年，做好今年經濟社會發展工作、邁好「十四五」時期中國發展第一步，至關重要。新發展理念是一個整體，堅持創新發展、協調發展、綠色發展、開放發展、共享發展，全黨全國要統一思想、協調行動、開拓前進。無論是中央層面還是部門層面，無論是省級層面還是省以下各級層面，在貫徹落實中都要完整把握、準確理解、全面落實，把新發展理念貫徹到經濟社會發展全過程和各領域。

習近平指「十四五」時期新發展階段必須更加注重共同富裕問題。（新華社）

習近平稱，進入新發展階段，完整、準確、全面貫徹新發展理念，必須更加注重共同富裕問題。中共十九屆五中全會向更遠的目標謀劃共同富裕，提出「全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展」的目標。共同富裕本身就是社會主義現代化的一個重要目標，「我們要始終把滿足人民對美好生活的新期待作為發展的出發點和落腳點，在實現現代化過程中不斷地、逐步地解決好這個問題。」

習近平強調，要自覺主動解決地區差距、城鄉差距、收入差距等問題，堅持在發展中保障和改善民生，並統籌做好就業、收入分配、教育、社保、醫療、住房、養老、扶幼等各方面工作，而且更加注重向農村、基層、欠發達地區傾斜，向困難群眾傾斜，促進社會公平正義，讓發展成果更多更公平惠及全體人民。

習近平又指，促進全體人民共同富裕是一項長期任務，也是一項現實任務，必須擺在更加重要的位置，腳踏實地，久久為功，向著這個目標作出更加積極有為的努力。

習近平強調要促進社會公平正義，讓發展成果更多更公平惠及全體人民。（新華社）

習近平亦提到，要統籌中華民族偉大復興戰略全局和世界百年未有之大變局，立足國內，放眼世界，深刻認識錯綜複雜的國際局勢對中國的影響，既保持戰略定力又善於積極應變，既集中精力辦好自己的事，又積極參與全球治理、為國內發展創造良好環境。要統籌新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展，毫不放鬆抓好「外防輸入、內防反彈」工作，確保不出現規模性輸入和反彈。要統籌發展和安全，善於預見和預判各種風險挑戰，做好應對各種「黑天鵝」、「灰犀牛」事件的預案，不斷增強發展的安全性。

（央視新聞）