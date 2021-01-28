習近平主持政治局會議　強調加強基層領導與治理能力建設

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-01-28 17:47

據新華社消息，周四（28日），中共中央總書記、國家主席習近平在北京主持召開中共中央政治局會議。會議指出，推進基層治理體系和治理能力現代化建設，是全面建設社會主義現代化國家的一項重要工作。各地區各部門要從鞏固黨的執政基礎和維護國家政權安全的高度，深刻認識做好基層治理工作的重要性。

會議指出，要加強中共對基層治理的領導，將基層黨組織的政治優勢、組織優勢轉化為治理效能；要加強基層政權治理能力建設，健全黨組織領導的自治、法治、德治相結合的基層治理體系；要構建常態化管理和應急管理動態銜接的基層治理機制，統籌做好新冠肺炎疫情常態化防控和管理服務工作；要構建網格化管理、精細化服務、信息化支撐、開放共享的基層治理平台，加強基層工作隊伍建設，制定實施城鄉社區服務體系建設「十四五」規劃，更好解決群眾操心事煩心事揪心事，持續減輕基層負擔；要切實加強組織領導，健全各級議事協調機制，形成推進基層治理現代化建設的整體合力。

會議還指，過去一年中央巡視工作領導小組工作取得明顯成效。會議強調，要堅持巡視工作的政治定位，深入貫徹巡視工作方針，精準落實政治巡視要求，聚焦「兩個維護」根本任務，圍繞中心、服務大局，著力加強對黨的十九屆五中全會精神、「十四五」重大部署落實情況的監督檢查；要堅持依規依紀依法，不斷提高規範化法治化水平，使巡視工作更加精準科學、更加有力有效，為「十四五」時期我國發展開好局、起好步提供堅強保障，以優異成績慶祝建黨100周年。

新華社報導全文如下：

中共中央政治局1月28日召開會議，審議《中央政治局常委會聽取和研究全國人大常委會、國務院、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院黨組工作匯報和中央書記處工作報告的綜合情況報告》、《關於加強基層治理體系和治理能力現代化建設的意見》、《關於十九屆中央第六輪巡視情況的綜合報告》和《關於2020年中央巡視工作領導小組重點工作情況的報告》。中共中央總書記習近平主持會議。

會議對全國人大常委會、國務院、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院黨組和中央書記處2020年的工作給予充分肯定，同意其對2021年的工作安排。會議認為，過去一年，5家黨組認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅決貫徹落實黨中央決策部署，圍繞黨和國家工作全局履職盡責，為統籌疫情防控和經濟社會發展作出積極貢獻，推動各方面工作取得新成效，同時切實加強黨組自身建設，推動全面從嚴治黨向縱深發展。中央書記處在中央政治局和中央政治局常委會領導下，按照黨中央部署要求，在推動黨中央決策部署貫徹落實、加強黨內法規制度建設、指導群團工作和推動群團改革等方面做了大量工作。

會議強調，今年是中國共產黨成立100周年，是「十四五」開局之年。全國人大常委會、國務院、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院黨組要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，立足中華民族偉大復興戰略全局和世界百年未有之大變局，心懷「國之大者」，錨定黨中央擘畫的宏偉藍圖，咬定青山不放鬆，腳踏實地加油幹，奮發有為做好各項工作。要按照新時代黨的建設總要求，以黨的政治建設為統領，認真履行全面從嚴治黨主體責任，嚴格執行中央八項規定及其實施細則精神，持之以恆糾治形式主義、官僚主義，激勵廣大黨員、幹部保持良好精神狀態和工作狀態，以優異成績慶祝建黨100周年。中央書記處要帶頭落實維護黨中央權威和集中統一領導的各項製度，認真貫徹落實中央政治局和中央政治局常委會部署要求，紮紮實實完成黨中央交辦的各項任務。

會議指出，推進基層治理體系和治理能力現代化建設，是全面建設社會主義現代化國家的一項重要工作。各地區各部門要從鞏固黨的執政基礎和維護國家政權安全的高度，深刻認識做好基層治理工作的重要性。

會議強調，要加強黨對基層治理的領導，將基層黨組織的政治優勢、組織優勢轉化為治理效能。要加強基層政權治理能力建設，健全黨組織領導的自治、法治、德治相結合的基層治理體系。要構建常態化管理和應急管理動態銜接的基層治理機制，統籌做好新冠肺炎疫情常態化防控和管理服務工作。要構建網格化管理、精細化服務、信息化支撐、開放共享的基層治理平台，加強基層工作隊伍建設，制定實施城鄉社區服務體系建設「十四五」規劃，更好解決群眾操心事煩心事揪心事，持續減輕基層負擔。要切實加強組織領導，健全各級議事協調機制，形成推進基層治理現代化建設的整體合力。

會議對中央巡視工作領導小組2020年的工作給予充分肯定，同意其對2021年的工作安排。會議認為，過去一年，中央巡視工作領導小組堅決貫徹黨中央決策部署，堅定穩妥推動巡視工作深化發展，取得明顯成效。

會議指出，從巡視看，黨的十九大以來，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，各級黨組織黨的建設、全面從嚴治黨明顯加強，政治生態持續好轉，各項工作取得新成效，但仍存在一些問題。黨委（黨組）要切實擔起巡視整改責任，結合製定實施「十四五」規劃，用好巡視成果，統籌抓好整改。要加強黨的政治建設，增強政治意識，不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，準確把握新發展階段，深入貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，真抓實幹、擔當作為，結合職責落實黨中央決策部署。要層層傳導全面從嚴治黨責任壓力，認真落實黨委（黨組）主體責任、書記第一責任人責任和紀委監委監督責任，強化政治監督，做實日常監督，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，把嚴的主基調長期堅持下去、一貫到底。要認真貫徹新時代黨的組織路線，結合換屆工作加強領導班子建設、幹部隊伍建設和基層黨組織建設。

會議強調，巡視是加強黨內監督的戰略性制度安排，是黨委（黨組）履行全面監督職責的直接抓手。要堅持巡視工作的政治定位，深入貫徹巡視工作方針，精準落實政治巡視要求，聚焦「兩個維護」根本任務，圍繞中心、服務大局，著力加強對黨的十九屆五中全會精神、「十四五」重大部署落實情況的監督檢查。要堅持問題導向，高質量推進巡視全覆蓋，盯住權力和責任，加強對各級領導班子和關鍵少數特別是「一把手」的監督，精準發現問題、推動解決問題。要堅持系統觀念，深入推進巡視巡察上下聯動、與其他監督貫通融合，更好發揮巡視綜合監督作用和聯繫群眾紐帶功能。要堅持依規依紀依法，不斷提高規範化法治化水平，使巡視工作更加精準科學、更加有力有效，為「十四五」時期我國發展開好局、起好步提供堅強保障，以優異成績慶祝建黨100周年。

會議還研究了其他事項。