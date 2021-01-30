水質污染｜嘉陵江鉈濃度異常呈血紅色　鋼廠塵灰流入河流所致

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-01-30 15:12

長江上游嘉陵江及其兩條支流東渡河、青泥河日前被發現水質鉈中濃度異常，河水呈血紅色，甘肅及陝西交界地區甚至一度超標1.7倍。據介紹，「鉈」進入人體積聚可引致急性中毒，屬強烈的神經毒物。 生態環境部在周四（28日）通報污染源頭，基本確定是甘肅廠壩有色金屬有限責任公司成州鋅冶煉廠、陝西略陽鋼鐵有限責任公司分別造成。

生態環境部新聞發言人劉友賓表示，當地生態環境部門已責令涉事企業採取斷源措施，確保污染水體不再外排。為保障飲水安全，甘陝兩省當地政府分別在青泥河、東渡河構築攔截壩，分段攔截受污染水體，並投加沉澱劑、絮凝劑進行處置。同時還有鋪設管道，將涉事企業排污口上游清水引流至下游安全區域。經處置，自1月21日晚上8時起，東渡河水質持續達標，自1月27日凌晨2時起，青泥河入嘉陵江水質達標。

對於污染原因，略陽縣政府官網在同日有發布公告，指是略鋼公司鐵礦原料中的鉈，在生產過程中富集到煙塵灰、地面集塵後，含鉈污染物隨地面沖洗水等，經廠區雨水溝道進入東渡河，從而導致鉈濃度異常。

成州鋅冶煉廠。（網上圖片）

至於成州鋅冶煉廠則在微信公眾號發文解釋，指該廠所採用的是當前國內成熟的鋅冶煉生產工藝，生產穩定，環保設施運行正常。但現行國家《鉛鋅工業污染物排放標準》中，對鉈的排放沒有做出規定，也沒有地方補充標准，因此對鉈沒有進行系統性評價，為此鄭重道歉。

（綜合報道）